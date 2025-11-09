Pakistan-Afghanistan peace talks : इस्तांबुल में पाकिस्तान-अफगानिस्तान शांति वार्ता विफल , वार्ता विफल रहने के लिए एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार  

इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक बार फिर इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। वहीं तालिबान ने भी युद्ध के लिए तैयार होने की बात कही है। वार्ता विफल होने के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद (Taliban spokesman Zabihullah Mujahid) ने कहा कि वार्ता इसलिए टूट गई क्योंकि इस्लामाबाद ने मांग की थी कि काबुल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, एक ऐसी शर्त जिसे उन्होंने अफगानिस्तान की “क्षमता” से परे बताया।

शनिवार को दक्षिणी अफगान शहर कंधार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिद ने जोर देकर कहा, ‘‘अफगानिस्तान क्षेत्र में असुरक्षा नहीं चाहता। युद्ध हमारा पहला विकल्प नहीं है, लेकिन अगर युद्ध छिड़ता है, तो हमें अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है।’’

वार्ता विफल होने के बाद तालिबान के सीमा सुरक्षा मंत्री नूरुल्लाह नूरी (Taliban Border Security Minister Noorullah Noori) ने पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के धैर्य की परीक्षा न ले।

हाल के हफ्तों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुए भीषण संघर्षों के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसमें दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। वार्ता का यह तीसरा दौर था, जिसकी मध्यस्थता तुर्की और कतर ने की। अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार देर रात तक चली गहन चर्चाओं के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी।