  Pakistan-Afghanistan peace talks : इस्तांबुल में पाकिस्तान-अफगानिस्तान शांति वार्ता विफल , वार्ता विफल रहने के लिए एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार  

 इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक बार फिर इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

