अफगानी सेना के भारी पड़ने पर तबाह हुआ पाकिस्तान, PAK के रक्षा मंत्री बोले ‘भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा तालिबान

जब से तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर जम्मू कश्मीर पर बयान दिये हैं तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके बाद जंग जारी कर दिया। वहीं अब अफगानिस्तान के सेना पर भारी पड़ने पर पाकिस्तान तबाह हो गया है। ऐसे में वो भारत का नाम घसीट रहा है। बता दें बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि तालिबान के हालिया फैसले पाकिस्तान के हितों के खिलाफ हैं और उनके पीछे ‘भारत का प्रभाव’ दिख रहा है।

आसिफ ने कहा, तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उनके फैसले नई दिल्ली से प्रायोजित हैं। इसके कारण संघर्ष विराम ज्यादा दिनो तक नहीं टिकेगा । PAK के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हो रहे आतंकी हमलों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियों पर हमले बढ़ा दिए हैं और तालिबान सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने कई बार कूटनीतिक चैनलों के जरिए अफगानिस्तान से बातचीत की, लेकिन तालिबान ‘पड़ोसी देश की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहा.’ ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे आशंका है कि आगे सीजफायर बना रहेगा, लेकिन तालिबान इस समय सारे फैसले भारत के इशारों पर ले रहा है। मुत्तकी साहब (अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी) वहां एक हफ्ते तक बैठे रहे हैं और अब वापस आ गए हैं। वे वहां से क्या प्लान लेकर आए हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है।

तालिबान पर क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान का अविश्वास?

बात दें इस महीने दोनों देशों के बीच रिशते बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से सीमा पार आतंकवाद रोकने की मांग की है. टीटीपी और अन्य आतंकी संगठनों की गतिविधियां पाकिस्तान के कबायली इलाकों में फिर से बढ़ी हैं, जिससे इस्लामाबाद की चिंता और गहरी हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच यह तनाव दक्षिण एशिया में सुरक्षा असंतुलन को और बढ़ा सकता है. वहीं, भारत को लेकर पाकिस्तान का आरोप नया नहीं है।