  कोहली नहीं भारत के इस युवा बल्लेबाज से खौफ खाने लगा पाकिस्तान, गूगल पर सबसे ज्यादा बार हुआ सर्च

कोहली नहीं भारत के इस युवा बल्लेबाज से खौफ खाने लगा पाकिस्तान, गूगल पर सबसे ज्यादा बार हुआ सर्च

Abhishek Sharma Pakistan Google Search: भारत के उभरते हुए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बहुत कम समय में दुनियाभर में छाप छोड़ी है। अभिषेक अपनी काबिलियत के दम पर टी20आई के नंबर-1 बल्लेबाज हैं और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से पड़ोसी देश पाकिस्तान भी खौफ खाने लगा है। वह पड़ोसी देश में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट हैं। यह अभिषेक की पाकिस्तान में लोकप्रियता को दर्शाता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, अभिषेक शर्मा की लोकप्रियता की वजह एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी आक्रामक बल्लेबाजी रही है। जिससे पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़कर रख दी थी। टूर्नामेंट के लीग मैच में अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 13 गेंद में 31 रन जड़ दिये थे। इसके सुपर-फॉर मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंद में 74 रन ठोंक दिये थे। इन पारियों ने पाकिस्तानी फैंस के मन में उनके लिए खौफ पैदा कर दी है। यही कारण है कि उन्हें पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय बल्लेबाज बाबर आजम से भी ज्यादा बार गूगल पर सर्च किया गया है।

पाकिस्तान की गूगल सर्च में एथलीट में अभिषेक के बाद दूसरे नंबर पर हसन नवाज, तीसरे पर इरफान खान नियाजी, चौथे पर साहिबजादा फरहान और पांचवें पर मोहम्मद अब्बास हैं। इसके अलावा, भारत के गूगल सर्च में भी अभिषेक शर्मा 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉप-3 लोगों में शामिल रहे। इस सूची में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य का नाम सबसे ज्यादा सर्च किया गया। भारत में 2025 के ‘ओवरऑल’ टॉप सर्चेस में भी आईपीएल सबसे ऊपर रहा है।

