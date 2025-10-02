'पाकिस्तान को याद रखना चाहिए...' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा के बाद दुश्मन मुल्क को दी चेतावनी

Defense Minister Rajnath Singh Performed Arms Worship: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विजयादशमी के अवसर पर गुजरात के भुज स्थिति लक्की नाला में शस्त्र पूजा में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “जैसे छात्र अपनी पाठ्यपुस्तकों की पूजा करते हैं, वैसे ही सैनिक अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। भगवान राम ने रावण का वध किया और माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया। जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं, तो हम धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उसका उपयोग करने का संकल्प लेते हैं।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘शस्त्रों के प्रति समर्पण, आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्ति की विजय की महानता को दर्शाता है। इसलिए, जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं, तो हम इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करने का संकल्प भी लेते हैं। भगवान राम ने अपने जीवन में इसी संकल्प का परिचय दिया। जब उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध किया, तो उनके लिए वह युद्ध केवल विजय का साधन नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का साधन था। यहाँ तक कि जब महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में लड़ा गया, तो उसका उद्देश्य पांडवों की विजय सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना था… शस्त्रों की पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत न केवल शस्त्रों की पूजा करता है, बल्कि समय आने पर उनका उपयोग करना भी जानता है।’

राजनाथ सिंह ने कहा, “आज़ादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने इसे बातचीत के ज़रिए सुलझाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ़ नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है। भारतीय सेना और बीएसएफ मिलकर और सतर्कता से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ़ से कोई दुस्साहस करने की कोशिश की गई, तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुँचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है।”

रक्षा मंत्री ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारे सशस्त्र बलों ने यह प्रदर्शित किया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें, चाहे वे कहीं भी छिपी हों, हमारे पास उन्हें ढूंढकर उनका सफाया करने की शक्ति है। दुनिया की कोई भी ताकत, अगर वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देती है, तो भारत को चुप नहीं बैठेगी। आज का भारत कहता है कि चाहे आतंकवाद हो या कोई अन्य समस्या, हम उससे निपटने और उसे परास्त करने की क्षमता रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस क्षेत्र तक भारत की रक्षा प्रणाली में सेंध लगाने का असफल प्रयास किया।”

उन्होंने कहा, “भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली की पूरी तरह से पोल खोलकर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत के सशस्त्र बल जब चाहें, जहाँ चाहें और जैसे चाहें, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी क्षमताओं के बावजूद, हमने संयम बरता क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध थी। स्थिति को बढ़ाना और युद्ध छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नहीं था। मुझे खुशी है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी सैन्य उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। हालाँकि, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है।”