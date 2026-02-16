भारत से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम में आया भूचाल, बाबर आजम-शाहीन आफरीदी होंगे टीम से बाहर!

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में भारत से मिली 61 रनों की हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है। टीम मैनेजमेंट के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि बाबर आजम (Babar Azam) और तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी (Shaheen Shah Afridi) को अगले मैच से बाहर बैठाया जा सकता है। यह फैसला टीम के सुपर-8 में पहुंचने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब कोई भी गलती करने की स्थिति में नहीं है।

सूत्र ने PTI को बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) के चेयरमैन मोहस‍िन नकवी (Mohsin Naqvi) टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हैं। भारत के खिलाफ मैच के दौरान ही उन्होंने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेड‍ियम (R. Premadasa Stadium) से जल्दी निकलकर अपनी नाराजगी का संकेत दे दिया था। बताया गया कि बोर्ड की तरफ से टीम मैनेजर को संदेश भेजा गया कि बड़े मैचों में ऐसी प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं है।

कोच की भी लगी क्लास, ड्रेसिंग रूम में हुई कड़ी बात

हेड कोच माइक हेसन ( Mike Hesson) ने भी खिलाड़ियों से साफ कहा कि टीम अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है। रात में टीम मैनेजमेंट की लंबी बैठक हुई, जिसमें बदलाव का फैसला लगभग तय माना गया।

अब नई प्लेइंग XI की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, नामीबिया के खिलाफ मैच में नए प्लेइंग 11 संयोजन के साथ उतरने की योजना है। संभावित बदलावों में फखर जमान की वापसी और युवा तेज गेंदबाजों को मौका देना शामिल है, जबकि नसीम शाह जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। टीम मैनेजमेंट मिडिल ऑर्डर में नए चेहरों को आजमाने के मूड में है, ताकि आगे के टूर्नामेंट के लिए संयोजन तैयार किया जा सके।

नामीबिया मैच बना करो या मरो

पाकिस्तान ने इससे पहले USA और नीदरलैंड्स को हराया था, लेकिन भारत से मिली बड़ी हार ने समीकरण बदल दिए हैं। अब नामीब‍िया के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए निर्णायक बन गया है। हार की स्थिति में सुपर-8 की राह लगभग बंद हो सकती है। अगर नए बदलाव सफल रहते हैं, तो सीनियर खिलाड़ियों की इस वर्ल्ड कप में वापसी मुश्किल मानी जा रही है। नामीब‍िया के साथ पाकिस्तान का मैच 18 फरवरी को होना है।