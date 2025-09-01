फिर हुई पाकिस्तान की बेईज्जती, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो अपने मुंह से हमेंशा खुद बराई करता रहता है लेकिन हर जगह उसकी बेईज्जती ही होती है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शंघाई सहयोग संगठन समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं को बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देखते रह गए।

Watch: Pakistan PM Shahbaz Sharif looks on as PM Modi, Russian President Putin walks past him at the SCO summit pic.twitter.com/aqIMQBuI6v — Sidhant Sibal (@sidhant) September 1, 2025

चीन के तियानजिन शहर में रविवार से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट चल रहा है। इस समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन पहुंचे हैं। समिट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं। चार सकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते है कि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तिरक्षी नजर से दोनो को देख रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं ने शहबाज शरीफ को देखने के बाद भी नजरअंदाज कर दिया। इस वीडियो पर यूजर लगातार कमेंट कर रहे हैं।