VIDEO-पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- अगर अमेरिका को सच में है इंसानियत में विश्वास तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी करे ‘किडनैप’

नई दिल्ली। बड़बोलेपन के लिए कुख्यात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Pakistani Defense Minister Khawaja Asif) ने एक बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने कहा कि अगर अमेरिका सच में इंसानियत में विश्वास करता है तो उसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) को भी उसी तरह “किडनैप” (Kidnap) कर लेना चाहिए जैसे हाल ही में अमेरिकी सेना (American Army) ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Venezuelan President Nicolás Maduro) को पकड़ा।

बोलते-बोलते बहक गए ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Pakistani Defense Minister Khawaja Asif) एक टीवी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को मानवता का सबसे बड़ा अपराधी बताया और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ़ अभूतपूर्व अत्याचार करने का आरोप लगाया। ख्वाजा आसिफ ने इस दौरान सार्वजनिक रूप से अमेरिका और तुर्की से इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को “किडनैप” करने की अपील कर दी।

एक टेलीविजन इंटरव्यू में कही गई ये बात अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आसिफ ने कहा कि अमेरिका को नेतन्याहू को वैसे ही गिरफ्तार करना चाहिए जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Venezuelan President Nicolás Maduro) को ले जाया गया था। ख्वाजा आसिफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तुर्की भी इजराइली पीएम को पकड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आसिफ ने नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा अपराधी बताया और दावा किया कि इतिहास में कोई भी अत्याचार गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों से मेल नहीं खाता।

ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने अपने बयानों से टीवी एंकर हामिद मीर (TV anchor Hamid Mir) को भी असहज कर दिया। बातचीत के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि कानून उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं? ठीक इसी समय प्रोग्राम के एंकर हामिद मीर ने उन्हें रोका और ब्रेक के लिए कहा। मीर ने ऑन एयर चेतावनी दी कि आसिफ की टिप्पणियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की ओर एक छिपा हुआ इशारा माना जा सकता है।

Khawaja Asif’s statement sounds less like innocence & more like convenient amnesia. This is the same govt that nominated Trump for Nobel Peace Prize — now pretending US is a neutral judge of “humanity” ready to arrest Netanyahu. 1/3@husainhaqqani @SalmanKNiazi1 @theRealYLH pic.twitter.com/k5powevGGK — Sameena Sultana (@SameenaSultan16) January 9, 2026

इजराइल से चिढ़ा है पाकिस्तान

पाकिस्तान के इजराइल से किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध नहीं है। इजराइल ने गाजा के लिए युद्ध के बाद की व्यवस्थाओं में पाकिस्तान की किसी भी भूमिका को भी सख्ती से खारिज कर दिया है। इस वजह से भी पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। इजराइल पूरे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की किसी भी तरह की भागीदारी का विरोध करता है।