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मथुरा की जामा मस्जिद में नमाज के दौरान गिरा गुंबद का हिस्सा, मची अफरा-तफरी, बाल-बाल बचे लोग

यूपी (UP) के मथुरा जिले (Mathura District) में चौक बाजार स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद (Jama Masjid) में बुधवार शाम करीब 7 बजे अचानक गुंबद का एक हिस्सा भरभराकर गिर जाने से अफरा-तफरी मच गई। तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़ पड़े।

By santosh singh 
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मथुरा। यूपी (UP) के मथुरा जिले (Mathura District) में चौक बाजार स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद (Jama Masjid) में बुधवार शाम करीब 7 बजे अचानक गुंबद का एक हिस्सा भरभराकर गिर जाने से अफरा-तफरी मच गई। तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। घटना के समय मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया।

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प्रत्यक्षदर्शी सचिन अग्रवाल (Eyewitness Sachin Agarwal) ने बताया कि अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। तो पहले लगा कि कोई विस्फोट हुआ है, लेकिन बाहर निकलकर देखा तो मस्जिद के गुंबद का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका था। पास में दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे। धमाके की आवाज सुनते ही बाहर आए तो देखा कि गुंबद का हिस्सा टूटकर मस्जिद की ऊपरी छत पर गिरा है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि मलबा सीधे सड़क पर गिरता तो वहां मौजूद राहगीरों और दुकानदारों को गंभीर नुकसान हो सकता था। घटना के समय बाजार में भी आवाजाही बनी हुई थी, लेकिन मलबा सड़क तक नहीं पहुंचा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण गुंबद का प्लास्टर और बाहरी हिस्सा कमजोर हो गया होगा। हालांकि, गुंबद का हिस्सा किन कारणों से गिरा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सोशल मीडिया पर भी घटना के फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो गए। जामा मस्जिद कमेटी (Jama Masjid Committee) से संपर्क किए जाने पर उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल गुंबद से प्लास्टर और मलबा गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक इमारत की तकनीकी जांच कराकर आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।

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