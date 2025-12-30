  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. संभल में मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की शुरू हुई पैमाइश, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

संभल में मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की शुरू हुई पैमाइश, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

पुलिस अधिकारियों ने पैमाइश स्थल से लेकर जामा मस्जिद क्षेत्र और उसके आसपास के मुख्य बाजार तक भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही, प्रशासन ने इलाके की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरिए स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कई जगहों पर ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

संभल। संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित आठ बीघा कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो गयी है। इसको लेकर वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, पैमाइश के बाद कब्रिस्तान की भूमि पर पाए जाने वाले अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। इससे पहले सोमवार को इसको लेकर तैयारियां की गयीं थीं। पुलिस ने पूरे इलाके में पैदल ​मार्च किया था और हालात का जायजा लिया था।

पढ़ें :- ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं...अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने साधा निशाना

पुलिस अधिकारियों ने पैमाइश स्थल से लेकर जामा मस्जिद क्षेत्र और उसके आसपास के मुख्य बाजार तक भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही, प्रशासन ने इलाके की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरिए स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कई जगहों पर ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है।

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि, कब्रिस्तान के आसपास लोगों की दुकानें हैं। उन्हें पैमाइश की जानकारी पहले ही दे दी गयी थी। पैमाइश का कार्य लेखपालों की टीम द्वारा किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि पैमाइश के लिए चार कानूनगो और 22 लेखपालों की टीम गठित की गई है। तहसीलदार को टीम का प्रभारी बनाया गया है। तीन तहसीलदारों को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। एएसपी ने बताया कि कब्रिस्तान की भूमि की नाप-जोख के दौरान आठ प्रभारी निरीक्षक, आरआरएफ और पीएसी को तैनात किया गया है।

पढ़ें :- उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का बन गया है राज्य, लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी बसाने की है तैयारी: सीएम योगी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं...अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने साधा निशाना

ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे...

संभल में मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की शुरू हुई पैमाइश, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

संभल में मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की शुरू हुई पैमाइश, बड़ी...

उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का बन गया है राज्य, लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी बसाने की है तैयारी: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का बन गया है राज्य, लखनऊ...

Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन 25 ज‍िलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन...

सीएमएस राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन

सीएमएस राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने...