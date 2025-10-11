Chhath 2025: छठ पर्व से पहले ट्रेंड कर रहा पवन सिंह का ये गाना , YouTube पर मिले 100 मिलियन व्यूज

करवाचौथ के बाद लोग दिवाली और भाई दूज और छठ पर्व का इंतजार हैं। वहीं, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो इन सभी त्योहारों की रौनक दिखने लगी है । इसके साथ अलावा यूट्यूब पर तो भोजपुरी छठ मैया के गाने भी ट्रेंड करने लगे हैं। ऐसा ही एक छठ मैया का भोजपुरी गीत यूट्यूब पर काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने गाया है। आइए जानते हैं इस गाने के बारे में

यूट्यूब पर मिले 100 मिलियन व्यूज

यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे इस छठ मैया गीत के बोल ‘जोड़े जोड़े फलवा’ है. त्योहारों के सीजन के बीच इस भोजपुरी गाने को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं. 5 मिनट 26 सेकेंड का ये छठ मैया गीत लोगों के बीच काफी वायरल और लोकप्रिय हो गया है। इस गाने को भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पालक कोरस के साथ मिलकर गाया है. इस गाने की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं।

छठ पर्व की तैयारी

छठ मैया गीत ‘जोड़े जोड़े फलवा’ के वीडियो में पहले लोग छठ पर्व की तैयारी करते दिख रहे हैं। इसके बाद महिलाओं को घाट पर अस्त होते सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देती और प्रसाद चढ़ाती दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा पुरुषों को सिर पर कोसा उठाते और घाट पूजा करते हुए दिख रहे हैं।

2 साल पहले रिलीज हुआ था गाना

बता दें कि इस पवन सिंह का ये छठ मैया गीत 2 साल पहले T-Series Hamaar Bhojpuri पर रिलीज हुआ था. ‘जोड़े जोड़े फलवा’ गीत को पवन सिंह और पलक ने भोजपुरी एल्बम ‘दरस देखावा ऐ दीनानाथ’ से लिए गाया था.