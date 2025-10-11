  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Chhath 2025: छठ पर्व से पहले ट्रेंड कर रहा पवन सिंह का ये गाना , YouTube पर मिले 100 मिलियन व्यूज

Chhath 2025: छठ पर्व से पहले ट्रेंड कर रहा पवन सिंह का ये गाना , YouTube पर मिले 100 मिलियन व्यूज

करवाचौथ के बाद लोग दिवाली और  भाई दूज और छठ पर्व का इंतजार हैं। वहीं, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो इन सभी त्योहारों की रौनक दिखने  लगी है । इसके साथ अलावा यूट्यूब पर तो भोजपुरी छठ मैया के गाने भी ट्रेंड करने लगे हैं।  ऐसा ही एक छठ मैया का भोजपुरी गीत यूट्यूब पर काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने गाया है।  आइए जानते हैं इस गाने के बारे में

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

करवाचौथ के बाद लोग दिवाली और  भाई दूज और छठ पर्व का इंतजार हैं। वहीं, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो इन सभी त्योहारों की रौनक दिखने  लगी है । इसके साथ अलावा यूट्यूब पर तो भोजपुरी छठ मैया के गाने भी ट्रेंड करने लगे हैं।  ऐसा ही एक छठ मैया का भोजपुरी गीत यूट्यूब पर काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने गाया है।  आइए जानते हैं इस गाने के बारे में

पढ़ें :- Pawan Singh : 'मेरी जैसी अभागन कोई और न बने' पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रखा करवा चौथ व्रत

यूट्यूब पर मिले 100 मिलियन व्यूज

यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे इस छठ मैया गीत के बोल ‘जोड़े जोड़े फलवा’ है. त्योहारों के सीजन के बीच इस भोजपुरी गाने को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं. 5 मिनट 26 सेकेंड का ये छठ मैया गीत लोगों के बीच काफी वायरल और लोकप्रिय हो गया है।  इस गाने को भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पालक कोरस के साथ मिलकर गाया है. इस गाने की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं।

छठ पर्व की तैयारी

पढ़ें :- VIDEO-भाभी ज्योति के सपोर्ट में उतरे खेसारी लाल यादव, बोले-इंसान किस हद तक गिरेगा? दया आती है पवन सिंह पर...

छठ मैया गीत ‘जोड़े जोड़े फलवा’ के वीडियो में पहले लोग छठ पर्व की तैयारी करते दिख रहे हैं।  इसके बाद महिलाओं को घाट पर अस्त होते सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देती और प्रसाद चढ़ाती दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा पुरुषों को सिर पर कोसा उठाते और घाट पूजा करते हुए दिख रहे हैं।

2 साल पहले रिलीज हुआ था गाना

बता दें कि इस पवन सिंह का ये छठ मैया गीत 2 साल पहले T-Series Hamaar Bhojpuri पर रिलीज हुआ था. ‘जोड़े जोड़े फलवा’ गीत को पवन सिंह और पलक ने भोजपुरी एल्बम ‘दरस देखावा ऐ दीनानाथ’ से लिए गाया था.

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

70th Filmfare Awards 2025: इस बार फिल्म फेयर अवार्ड भोजपुरी के लिए होगा खास, शाहरुख खान बनेंगे होस्ट, ये स्टार्स करेंगे खास परफॉर्मेंस

70th Filmfare Awards 2025: इस बार फिल्म फेयर अवार्ड भोजपुरी के लिए...

Chhath 2025: छठ पर्व से पहले ट्रेंड कर रहा पवन सिंह का ये गाना , YouTube पर मिले 100 मिलियन व्यूज

Chhath 2025: छठ पर्व से पहले ट्रेंड कर रहा पवन सिंह का...

बॉलीवुड के शहंशाह आज मना रहे हैं 83वां जन्मदिन, उनके ये डॉयलॉग आज भी फैंस में भर देते हैं जोश

बॉलीवुड के शहंशाह आज मना रहे हैं 83वां जन्मदिन, उनके ये डॉयलॉग...

Pawan Singh : 'मेरी जैसी अभागन कोई और न बने' पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रखा करवा चौथ व्रत

Pawan Singh : 'मेरी जैसी अभागन कोई और न बने' पवन सिंह...

पवन सिंह नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, जानिए क्यों पीछे हटे भोजपुरी स्टार

पवन सिंह नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, जानिए क्यों पीछे हटे भोजपुरी...

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया,...