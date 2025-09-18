VIDEO- बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं बीजेपी सांसद पर फूटा लोगों का गुस्सा, ‘Kangana Ranaut go back, you are late’

बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश-बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। मगर, इस दौरान उन्हें लोगों के भारी गुस्सा का सामना करना पड़ा। बारिश-बाढ़ पीड़ितों ने 'कंगना वापस जाओ' (Kangana Ranaut Go Back) के नारे लगाए।
मनाली। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश-बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। मगर, इस दौरान उन्हें लोगों के भारी गुस्सा का सामना करना पड़ा। बारिश-बाढ़ पीड़ितों ने ‘कंगना वापस जाओ’ (Kangana Ranaut Go Back) के नारे लगाए। हिमाचल के कुल्लू जिले के मनाली के पतलीकूहल इलाके में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई।
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना जब बारिश-बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं तो उनके काफिले के पास लोग काले झंडे लिए नारे लगाते दिखाई दिए। कंगना के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लोग कह रहे हैं, ‘कंगना रनौत गो बैक, यू आर लेट’ (Kangana Ranaut Go Back, You Are Late’) । वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है।
मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल जिसमे वह कुल्लू में अपना ही दर्द सुना दिया। उन्होंने कहा कि उनका भी रेस्टोरेंट यहीं पर है, कल 50 रुपये का बिजनेस हुआ है।
मनाली मे बाढ़ पीड़ित महिला ने जब सांसद कंगना रनौत को अपना दुख बताया तो बीच मे बात काटते हुए कंगना रनौत अपना ही दुख बताने लग गयी ,
कंगना रनौत बोल रही है मेरे रेस्टोरेंट मे 50 रूपये की कमाई हुई है ,
बड़ी बेशर्मी की बात है , pic.twitter.com/zZ6JCv391L
— Nargis Bano (@Nargis_Bano78) September 18, 2025
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कहा कि आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। शांत हो जाइए पहले तो ये जानिए कि मेरा भी घर यहां पर है। मुझ पर क्या बीतती होगी? मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पर है जिसमें कल 50 रुपये का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है। मेरा भी दर्द तो आप समझिए न, मैं भी इंसान ही हूं। मैं भी अकेली लड़की हूं। बीजेपी की सांसद आगे कहती हैं,कि आप ही की तरह मैं भी सिंगल वूमन हूं। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और कहीं से कुछ कर नहीं रही है।
कुल्लू में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ये भी कहा कि पहले भी केंद्र से राशि आती रही है। दुख की बात है कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहां से फंड डायवर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां से फंड डायवर्ट कर रही है। उन पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं। ये चिंता का कारण है। कहीं भी काम नहीं हो रहा है।
प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा
कुल्लू के रामशेल क्षेत्र में एक घर क्षतिग्रस्त हो गया, मनाली के पास 14 मील क्षेत्र में पानी घरों में घुस गया और पतलीकूहल में नदी-नालों के उफान पर होने से एक मछली फार्म क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले, कंगना ने मनाली उपमंडल के सोलंग और पलचान के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावित लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। मनाली से भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर और स्थानीय निवासियों ने सांसद को बुनियादी ढांचे और अन्य नुकसानों के बारे में जानकारी दी।
‘राहत कार्यों को पूरी ताकत से बढ़ाएंगे’
कंगना ने आपने आज के दौरे की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इसके साथ लिखा है कि आज मंडी लोकसभा के मनाली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों और कस्बों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। सोलंग नाला, पलचान, बाहंग, समहान, मनाली गांव, 17 मिल, बिंदु ढांक, 15 मिल, पतलीकुल, नेरी जैसे क्षेत्रों में जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। हम मिलकर पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे।