Good News: दिल्ली-NCR वाले दिवाली पर चला सकेंगे पटाखे, इस शर्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिवाली पर कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया। वहीं, ग्रीन पटाखे की बिक्री अनुमति 15 से 21 अक्टूबर तक रहेगी।

लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए दिवाली के त्योहार पर कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। हरित पटाखों की बिक्री 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2025 तक की जा सकेगी। उत्पादों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों से ही की जा सकेगी।

पुलिस अधिकारियों को एक गश्ती दल का गठन करना होगा जो यह सुनिश्चित करे कि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमत पटाखे ही बेचे जाएँ। उन्हें यादृच्छिक नमूने भी लेने होंगे। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखे नहीं बेचे जा सकते।

पटाखों का इस्तेमाल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करेंगे और न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता से संबंधित लंबे समय से लंबित एमसी मेहता मामले में यह आदेश पारित किया। इससे पहले, 3 अप्रैल को, दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने क्षेत्र में हरित पटाखों सहित पटाखों पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तब से, उस आदेश को वापस लेने के लिए कई आवेदन दायर किए गए हैं।

10 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से केवल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध हटाने की संभावना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, “फिलहाल, हम दिवाली के दौरान प्रतिबंध हटाने की अनुमति देंगे।”

राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र दिवाली, क्रिसमस, नववर्ष की पूर्वसंध्या और गुरुपर्व के त्यौहारों के दौरान हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति मांग रहा है, ताकि संतुलन बना रहे और नागरिक भी अपने त्यौहार मना सकें।