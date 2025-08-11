Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी 4' का टीजर देख 'एनिमल का बाप आ रहा है'... बोले लोग

बॉलीवुड स्टार tiger shroff साल 2025 में जबर्दस्त जलवा दिखाने के लिए तैयार है. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘बागी 4′ (Baaghi 4) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी 4’ का टीजर में इतना ज्यादा मारकाट और खूनी खेल दिखाया गया है कि कमजोर दिलवाले की रूह कांप जाएगी. इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt) हद से ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आए. फिल्म के टीजर देखने के बाद लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के अलावा फिल्म ‘बागी 4’ में सोनम बाजवा और हरनाज कौर सिंधू भी नजर आ रही है।

बागी के तीनों सीजन आडियन्स ने दिया था प्यार

वहीं अगर हम बात करें फिल्म की तो बागी के तीनों सीजन को आडियन्स ने खूब प्यार दिया था। सबसे सुपरहिट बागी थी। जिसमें श्रद्धा कपूर टाइगर की हीरोइन थी। बागी की को दर्शकों ने खूब प्यार दिया जिसे देखते हुए डायरेक्टर ने बागी 2 का ऐलान किया जिसमें दिशा पटनी को रखा। बागी 2 के प्यार को देखकर बागी 3 लाया गया इसके बाद अब बागी 4 सिनेमाघरों में धूम मचानने को तैयार है।