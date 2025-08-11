  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, ‘बागी 4’ का टीजर देख ‘एनिमल का बाप आ रहा है’… बोले लोग

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, ‘बागी 4’ का टीजर देख ‘एनिमल का बाप आ रहा है’… बोले लोग

बॉलीवुड स्टार  tiger shroff  साल 2025 में जबर्दस्त  जलवा दिखाने के लिए तैयार है. उनकी अपकमिंग फिल्म 'बागी 4' (Baaghi 4) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है।  टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' का टीजर में इतना ज्यादा मारकाट और खूनी खेल दिखाया गया है कि कमजोर दिलवाले की रूह कांप जाएगी. इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt) हद से ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आए.

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड स्टार  tiger shroff  साल 2025 में जबर्दस्त  जलवा दिखाने के लिए तैयार है. उनकी अपकमिंग फिल्म बागी 4′ (Baaghi 4) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है।  टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी 4’ का टीजर में इतना ज्यादा मारकाट और खूनी खेल दिखाया गया है कि कमजोर दिलवाले की रूह कांप जाएगी. इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt) हद से ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आए. फिल्म के टीजर देखने के बाद लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के अलावा फिल्म ‘बागी 4’ में सोनम बाजवा और हरनाज कौर सिंधू भी नजर आ रही है।

पढ़ें :- Son of sardar 2 : रवि किशन को क्यों मिला संजय दत्त का रोल , Son of Sardar 2 पर कपिल शर्मा के शो में हुआ बड़ा खुलासा

बागी के तीनों सीजन आडियन्स ने दिया था प्यार 

वहीं अगर हम बात करें फिल्म की तो बागी के तीनों सीजन को आडियन्स ने खूब प्यार दिया था। सबसे सुपरहिट बागी थी। जिसमें श्रद्धा  कपूर टाइगर की हीरोइन थी। बागी की को दर्शकों ने खूब प्यार दिया जिसे देखते हुए डायरेक्टर ने बागी 2 का ऐलान किया जिसमें दिशा पटनी को रखा। बागी 2 के प्यार को देखकर बागी 3 लाया गया इसके बाद अब बागी 4 सिनेमाघरों में धूम मचानने को तैयार है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद...

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी 4' का टीजर देख 'एनिमल का बाप आ रहा है'... बोले लोग

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी...

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स बदलेंगे ऑडियंस का ‘परसेप्शन’

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स...

War 2: 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू, मेकर्स ने नए प्रोमो के साथ किया ऐलान, जानिए अब तक कितने टिकटों की बिक्री और कमाई

War 2: 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू, मेकर्स ने नए प्रोमो...

Aniruddhacharya Ji Maharaj के फिर बिगड़े बोल, महिलाओं के बाद पुरुषों के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, वायरल हुआ वीडियो

Aniruddhacharya Ji Maharaj के फिर बिगड़े बोल, महिलाओं के बाद पुरुषों के...