Perfume Ke Side Effects : गले पर परफ्यूम स्प्रे करना बन सकता है ‘खतरा’! ,  आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

हमेशा फ्रेश फील रहने के लिए और आस पास खुशबू का वातावरण बना रहे इसके लिए लोग परफ्यूम स्प्रे करते है। आजकल परफ्यूम लगाना आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है।

By अनूप कुमार 
Perfume Ke Side Effects : हमेशा फ्रेश फील रहने के लिए और आस पास खुशबू का वातावरण बना रहे इसके लिए लोग परफ्यूम स्प्रे करते है। आजकल परफ्यूम लगाना आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। ज्यादातर लोगों के बीच  गर्दन या गले पर परफ्यूम स्प्रे करने की आदत बन चुकी है। कई विशेषज्ञों के अनुसार, गर्दन पर परफ्यूम लगाना हार्मोन से जुड़ी गंभीर समस्याओं की वजह बन सकता है। दिखने में यह आदत भले ही आम लगे, लेकिन शरीर के इस हिस्से की संवेदनशीलता इसे खतरनाक बना देती है।

पढ़ें :- Bhopal AIIMS Study : भरपूर नींद है इम्यूनिटी बूस्टर, बल्कि कैंसर के खतरे को भी करती है कम

गर्दन पर परफ्यूम स्प्रे करने से आपके हार्मोन पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अगली बार स्प्रे करने से पहले, यह समझना ज़रूरी है कि कैसे…कृत्रिम सुगंध इससे आपकी अंतःस्रावी प्रणाली बाधित हो सकती है और इसके सुरक्षित विकल्प क्या हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, गर्दन की त्वचा बहुत पतली और संवेदनशील होती है, जिससे केमिकल्स जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं।

हानिकारक तत्व
इस हिस्से में खून की नलियां ज्यादा होती हैं, इसलिए परफ्यूम के हानिकारक तत्व सीधे ब्लड में पहुंच सकते हैं।

थायरॉइड
गर्दन के ठीक नीचे थायरॉइड ग्लैंड (Thyroid gland) होती है, जो वजन, एनर्जी, मूड, हार्ट रेट और हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करती है। ऐसे में लगातार परफ्यूम के संपर्क में रहने से थायरॉइड की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।

पढ़ें :- Video- वो 15 का और मैं 63 की... सीमा आनंद के खुलासे से सोशल मीडिया पर बरपा हंगामा,बोलीं- अट्रैक्शन को सिर्फ उम्र के चश्मे से देखना बड़ी गलतफहमी

हार्मोनल असंतुलन
कई कृत्रिम परफ्यूम में थैलेट होते हैं, जो आपके Natural hormones की नकल कर सकते हैं या उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। यह हस्तक्षेप Long-term problems का कारण बन सकता है। हार्मोनल असंतुलन यदि इसे संवेदनशील क्षेत्रों पर बार-बार लगाया जाए, तो यह reproductive health और ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित कर सकता है।

दीर्घकालिक त्वचा संबंधी समस्याओं
इत्र से गर्दन की संवेदनशील त्वचा पर चकत्ते, लालिमा और यहां तक कि काले धब्बे भी हो सकते हैं। बार-बार संपर्क में आने से एलर्जी या दीर्घकालिक त्वचा संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है, जो संवेदनशील त्वचा या पहले से मौजूद त्वचा रोगों से पीड़ित लोगों के लिए और भी बदतर हो सकती हैं।

