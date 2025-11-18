  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. PhysicsWallah IPO : फिजिक्‍सवाला की बंपर लिस्टिंग, जिसने लगाए 1 लाख, कमा लिए 40 हजार रुपये

PhysicsWallah IPO : फिजिक्‍सवाला की बंपर लिस्टिंग, जिसने लगाए 1 लाख, कमा लिए 40 हजार रुपये

PhysicsWallah IPO Listing : भारतीय एड-टेक कंपनी PhysicsWallah की मंगलवार को शेयर मार्केट में बंपर लिस्टिंग हुई है। NSE पर कंपनी के शेयर 33.03 फीसदी प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर लिस्‍ट हुए, वहीं BSE पर 31.28 फीसदी प्रीमियम के साथ फिजिक्‍सवाला के शेयर 143.10 रुपये पर लिस्‍ट हुए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

PhysicsWallah IPO Listing : भारतीय एड-टेक कंपनी PhysicsWallah की मंगलवार को शेयर मार्केट में बंपर लिस्टिंग हुई है। NSE पर कंपनी के शेयर 33.03 फीसदी प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर लिस्‍ट हुए, वहीं BSE पर 31.28 फीसदी प्रीमियम के साथ फिजिक्‍सवाला के शेयर 143.10 रुपये पर लिस्‍ट हुए। बता दें कि इसके प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर के भाव से लोगों ने इस कंपनी के शेयरों पर दांव लगाया था। ग्रे मार्केट प्राइस ( GMP) के अनुसार इसकी जितनी अच्‍छी लिस्टिंग की उम्‍मीद की जा रही थी, निवेशकों को उससे कहीं ज्‍यादा प्रीमियम मिला।

पढ़ें :- Infosys के फाउंडर ने 996 कलचर की वकालत, नारायण मूर्ति के बयान ने फिर छेड़ दी बड़ी बहस, लोग बोले- मांग है अव्यवहारिक

कहां पैसे खर्च करेगी कंपनी?

फिजिक्‍सवाला (PhysicsWallah) इस आईपीओ (IPO) से प्राप्‍त राशि का इस्‍तेमाल अलग-अलग उद्देश्यों के लिए करेगी। कुल 3480.71 करोड़ रुपये में से 710 करोड़ रुपये मार्केटिंग इनिशिएटिव्‍स के लिए, जबकि 548 करोड़ रुपये कंपनी मौजूदा चिन्हित ऑफलाइन और हाइब्रिड केंद्रों के पट्टे के भुगतान के लिए करेगी। वहीं 460 करोड़ रुपये नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स की स्थापना के लिए कैपेक्‍स के तौर पर करेगी। साथ ही 471 करोड़ रुपये सहायक कंपनी जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। को-फाउंडर अलख पांडेय (Co-founder Alakh Pandey) ने बताया कि कंपनी की योजना तीन वर्षों की अवधि में मार्केटिंग पहल पर खर्च करने की है।

जिसने लगाए 1 लाख, कमा लिए 40 हजार

फिजिक्‍सवाला आईपीओ (PhysicsWallah IPO) के अपर प्राइस बैंड 109 रुपये के भाव पर 137 शेयरों वाले एक लॉट में 14,933 रुपये लगाने पड़े थे। यानी जिसने 7 लॉट में पैसे लगाए होंगे और अलॉटमेंट हुआ होगा, उनकी निवेश राशि करीब 1,04,531 रुपये रही होगी। आज मंगलवार को कंपनी के शेयर लिस्‍ट होते ही उनकी निवेशित राशि 1,39,058 रुपये हो गई होगी। यानी लिस्‍टिंग के साथ ही उन्‍हें करीब 39 हजार रुपये की कमाई हो गई। वहीं जिसने 14 लॉट में 2,09,062 रुपये लगाए होंगे, उन्‍हें करीब 80 हजार रुपये की कमाई हो गई होगी।

पढ़ें :- X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा रहे हैं अपनी ही प्रोफाइल

आईपीओ के बारे में जान लीजिए

PhysicsWallah ने IPO के जरिये 3480.71 करोड़ रुपये जुटाने का प्‍लान था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 28.45 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किया। वहीं, ऑफर फार सेल के तहत कंपनी ने 3.49 करोड़ शेयर जारी किए गए। इसका प्राइसबैंड कंपनी ने 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर रखा था और एक लॉट 137 शेयरों का था। यानी अपर प्राइस बैंड पर निवेशकों को 14,933 रुपये लगाने पड़े थे। हालांकि अपने इंप्‍लॉइज को PhysicsWallah ने 10 रुपये/शेयर की छूट दी थी। यानी उन्‍हें 1,370 रुपये कम लगाने पड़े।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Infosys के फाउंडर ने 996 कलचर की वकालत, नारायण मूर्ति के बयान ने फिर छेड़ दी बड़ी बहस, लोग बोले- मांग है अव्यवहारिक

Infosys के फाउंडर ने 996 कलचर की वकालत, नारायण मूर्ति के बयान...

X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा रहे हैं अपनी ही प्रोफाइल

X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा...

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खराब होती वायु गुणवत्ता के लिए पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेदार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खराब होती वायु गुणवत्ता के लिए...

मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

PhysicsWallah IPO : फिजिक्‍सवाला की बंपर लिस्टिंग, जिसने लगाए 1 लाख, कमा लिए 40 हजार रुपये

PhysicsWallah IPO : फिजिक्‍सवाला की बंपर लिस्टिंग, जिसने लगाए 1 लाख, कमा...

महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बढ़ा तनाव, शिंदे गुट का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा कैबिनेट बैठक में

महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बढ़ा तनाव, शिंदे गुट का कोई भी...