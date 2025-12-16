Rupee Record Low : डॉलर के मुकाबले मुंह के बल गिरा भारत का रुपया, रिकॉर्ड निचले स्तर 91.03 पर पहुंचा, शेयर बाजार पर दिखेगा असर

नई दिल्ली। भारत के रुपये में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिकॉर्ड अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रुपया (Indian Rupee) मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 91.03 पर पहुंच गया। रुपये के गिरावट का असर शेयर बाजार (Stock Market) पर भी देखने को मिल सकता है।

इस गिरावट का कारण वॉशिंगटन से टैरिफ का दबाव है, जो भारत के व्यापार की संभावनाओं और पूंजी प्रवाह पर लगातार असर डाल रहा है। डॉलर की ज्यादा मांग और विदेशी निवेशकों के लगातार बाहर जाने से भी भारतीय मुद्रा (Indian Rupee) पर दबाव बना हुआ है।

दो दिन से जारी है गिरावट

रुपये में लगातार दो दिनों से गिरावट का दौर जारी है। इससे पहले सोमवार को भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 90.74 (अस्थायी) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 25 पैसे की गिरावट थी।

रुपये की लगातार कमजोरी बड़े आर्थिक अनिश्चितताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुद्दों के माहौल में हो रही है। जैसे-जैसे पॉलिसी बनाने वाले और ट्रेडर इन चुनौतियों से निपट रहे हैं, निवेशकों द्वारा करेंसी के प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हस्तक्षेप के जरिए रुपये को स्थिर करके, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का लक्ष्य छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव को कम करना है। चल रही टैरिफ बातचीत और CPI जैसे आर्थिक संकेतक छोटी से मध्यम अवधि में रुपये की चाल को प्रभावित करते रहेंगे।

एशिया में रुपया का सबसे खराब प्रदर्शन

इस साल रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है, जो अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले 6 फीसदी तक गिर गया है, क्योंकि अमेरिका के भारी टैरिफ का असर भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ा है। भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील नहीं है।

शेयर बाजार पर दिख रहा असर

नवंबर में बेंचमार्क NSE निफ्टी 50 इंडेक्स ऑल-टाइम हाई (Index at all-time High) के पास से करीब 1.7 फीसदी नीचे गिर गया, जिसके बाद इसमें थोड़ी रिकवरी हुई। सिर्फ दिसंबर में, ग्लोबल फंड्स ने लोकल इक्विटी से 1.6 बिलियन डॉलर निकाले, जिससे पिछले दो महीनों में आए 1.3 बिलियन डॉलर के निवेश का उल्टा असर हुआ। उन्होंने लोकल डेट से भी पैसे निकाले।

विदेशी निवेशकों ने इस साल $18 बिलियन से ज्यादा के लोकल स्टॉक बेचे हैं, और वे अब तक के सबसे बड़े सालाना आउटफ्लो की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स, BSE सेंसेक्स और निफ्टी (Nifty) 50 शुरुआती ट्रेडिंग में लगभग 0.4 फीसदी नीचे थे।