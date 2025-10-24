भारतीय विज्ञापन जगत के शिखर पुरुष पीयूष पांडे का 70 वर्ष की उम्र में निधन, निर्मला सीतारमण समेत इन हस्तियों ने जताया शोक

भारतीय विज्ञापन जगत (Indian Advertising Industry) के शिखर पुरुष और रचनात्मक क्रांति के वाहक पीयूष पांडेय (Piyush Pandey) का गुरुवार को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय विज्ञापन का आत्मा और चेहरा माना जाता था। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है।
नई दिल्ली। भारतीय विज्ञापन जगत (Indian Advertising Industry) के शिखर पुरुष और रचनात्मक क्रांति के वाहक पीयूष पांडेय (Piyush Pandey) का गुरुवार को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय विज्ञापन का आत्मा और चेहरा माना जाता था। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है। देश के बड़े दिग्गज नेताओं समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आइए जानते है किसने क्या कहा?
भारतीय विज्ञापन के दिग्गज और प्रेरक : सीतारमण
Saddened to hear of the passing of Shri Piyush Pandey.
A titan and legend of Indian advertising, he transformed communication by bringing everyday idioms, earthy humor, and genuine warmth into it.
Have had opportunities to interact with him on various occasions.
पीयूष पांडे के निधन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीयूष पांडे को भारतीय विज्ञापन के दिग्गज और प्रेरक बताया और कहा कि उन्होंने रोजमर्रा की भाषा, सटीक हास्य और सच्ची गर्मजोशी को विज्ञापन में बखूबी पेश किया। उन्होंने पांडे के परिवार और पूरे रचनात्मक समुदाय के प्रति संवेदना व्यक्त की।
पीयूष पांडे भावनाओं के मास्टर कहानीकार : स्मृति इरानी
Piyush Pandey wasn’t just an ad man — he was one of India’s finest storytellers . He taught us that emotion is the truest language of creativity. His words made brands human, and ideas immortal. Farewell to a legend who made us feel, think, and smile.
— Smriti Z Irani (@smritiirani) October 24, 2025
भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति इरानी ने उन्हें सिर्फ विज्ञापन बनाने वाले नहीं, बल्कि भावनाओं के मास्टर कहानीकार बताया, जिनकी कहानियों ने ब्रांड्स को इंसानी भावनाओं से जोड़ दिया।