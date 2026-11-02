ट्रंप के घर से सिर्फ 11 किमी दूर विमान हादसा, नौ की मौत, हादसे से एक घंटे पहले निकले थे राष्ट्रपति

वाशिंगटन। बीते रविवार, 1 नवंबर 2026 को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक भीषण विमान हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के Mar-a-Lago रिसॉर्ट से 11 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पाम बीच काउंटी के क्रेस्टहेवन इलाके के पास हुआ। इस हादसे ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा क्योंकि ट्रंप घटना से करीब एक घंटे पहले ही इलाके से रवाना हुए थे।

ऑस्टिन से बहामास जा रहा था लियरजेट

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ विमान लियरजेट 60 था। विमान ने टेक्सास के ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरी थी और इसे बहामास की ओर जाना था। विमान में सवार सभी नौ लोगों की हादसे में मौत हो गई।अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने घटना को बेहद भयावह त्रासदी बताया।

ट्रंप हादसे से करीब एक घंटे पहले निकले

रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप रविवार को मार-ए-लागो में मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने नजदीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह करीब 11:55 बजे Air Force One से उड़ान भरी। इसके बाद विमान हादसा करीब 12:50 बजे हुआ, यानी ट्रंप के रवाना होने के लगभग एक घंटे बाद।

मौसम और विमान की स्थिति पर जांच

इस भीषण हादसे से पहले पायलट ने हवाई झटके, बर्फ जमना और भारी वर्षा की सूचना दी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग के अनुसार विमान अचानक बेहद तेज गति से नीचे आने लगा और पायलट ने Mayday कॉल भी की जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आपातकालीन सिग्नल है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी।

संघीय विमानन प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) हादसे की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में मौसम और विमान की स्थिति समेत सभी संभावित कारणों को देखा जाएगा।