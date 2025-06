'प्लेन क्रैश एक साजिश की ओर इशारा करता है...' TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साइबर अटैक का जताया शक

Shatrughan Sinha on Ahmedabad plane crash: अहमदाबाद में गुरुवार को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, 12 क्रू मेंबर समेत कुल 241 लोगों की मौत हो गयी है। इस घटना के बाद विपक्ष सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्लेन क्रैश को लेकर साजिश का शक जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना साजिश की ओर इशारा कर रही है और संभवतः यह साइबर अटैक हो सकता है।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना में साइबर हमले की संभावना के बारे में पूछे जाने पर समाचार एजेंसी पीटीआई से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, “यह जांच का विषय है। केवल विशेषज्ञ ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन हमारी समझ के अनुसार, हमने जो सुना, पढ़ा और देखा है, वह बहुत ही आश्चर्यजनक है और एक साजिश की ओर इशारा करता है, संभवतः एक साइबर हमला भी। मुझे यह बताने में संकोच हो रहा है कि वास्तव में क्या हुआ है। लेकिन मुझे जो पता है, उसके अनुसार दो इंजनों का एक साथ फेल होना कुछ ऐसा है जो मैं पहली बार सुन रहा हूं।’ इतना मजबूत विमान, इतना तकनीकी रूप से उन्नत, विश्व स्तरीय विमानन उद्योग का हिस्सा, ड्रीमलाइनर, इस तरह की समस्या का अनुभव करना मेरे ज्ञान में अभूतपूर्व है।’

VIDEO | Ahmedabad Plane Crash: When asked about the possibility of a cyber attack, Trinamool Congress (TMC) MP Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha), "It is a matter of inquiry. Only experts can confirm it. But according to our understanding, what we have heard, read, and seen, it… pic.twitter.com/PPxrRMqBsP

— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2025