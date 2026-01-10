  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ओडिशा के राउरकेला में हुआ विमान हादसा, पायलट समेत 9 लोग थे सवार

ओडिशा के राउरकेला में हुआ विमान हादसा, पायलट समेत 9 लोग थे सवार

ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान हादसे में पायलट समेत 9 लोग सवार थे। विमान हादसे में पायलट को गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही, उसमें सवार लोग भी घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान हादसे में पायलट समेत 9 लोग सवार थे। विमान हादसे में पायलट को गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही, उसमें सवार लोग भी घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही, विमान हादसा क्यों हुआ इसकी भी जांच की जा रही है।

पढ़ें :- ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर खदान में धमाका: कई मजदूरों के फंसे होने की सूचना, राहत-बचाव कार्य जारी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ओडिशा के राउरकेला में हुआ विमान हादसा, पायलट समेत 9 लोग थे सवार

ओडिशा के राउरकेला में हुआ विमान हादसा, पायलट समेत 9 लोग थे...

बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह है बंद, लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया...सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना

बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह है बंद, लगता है किसी ने...

'राजनीतिक चुप्पी' तोड़ेंगे और बताएंगे कन्हैयालाल जी के परिवार को न्याय कब मिलेगा...अशोक गहलोत ने गृहमंत्री अमित शाह से पूछा

'राजनीतिक चुप्पी' तोड़ेंगे और बताएंगे कन्हैयालाल जी के परिवार को न्याय कब...

NSA अजीत डोभाल बोले- हमारे पूर्वज बाहरी खतरों को समझ नहीं पाये, इसलिए नई पीढ़ी उस सबक को याद रखे

NSA अजीत डोभाल बोले- हमारे पूर्वज बाहरी खतरों को समझ नहीं पाये,...

मौत की सजा के बाद रिहा हुए पूर्व भारतीय नौसैनिक को कतर ने फिर पकड़ा, भारत सरकार की आयी प्रतिक्रिया

मौत की सजा के बाद रिहा हुए पूर्व भारतीय नौसैनिक को कतर...

ममता बनर्जी का ‘पेनड्राइव’ दांव बंगाल की राजनीति में ला सकता है बड़ा भूचाल, देश की गरिमा और सुरक्षा के कारण नहीं खोल रही हूं मुंह

ममता बनर्जी का ‘पेनड्राइव’ दांव बंगाल की राजनीति में ला सकता है...