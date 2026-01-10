ओडिशा के राउरकेला में हुआ विमान हादसा, पायलट समेत 9 लोग थे सवार

राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान हादसे में पायलट समेत 9 लोग सवार थे। विमान हादसे में पायलट को गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही, उसमें सवार लोग भी घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही, विमान हादसा क्यों हुआ इसकी भी जांच की जा रही है।