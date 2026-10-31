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नवंबर में घूमने का है प्लान? भीड़भाड़ से दूर भारत की इन जगहों पर मिलेगा बेहद सुकून, ट्रैवल लिस्ट में अभी करें शामिल

क्या आप भी अपनी वही रोज की बोरिंग दिनचर्या से ऊब गए हैं और नवंबर में किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। तो भीड़भाड़ वाले जगहों के बजाय देश की इन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर्ण जगहों पर सुकून की सांस लें।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Holiday Destinations: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए खास माना जाता है। मौसम में हल्की ठंडक, सुहावनी हवाएं और बदलते प्राकृतिक नजारे छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। लेकिन शिमला, मनाली और गोवा जैसी मशहूर जगहों पर वीकेंड के दौरान भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप शोर-शराबे से दूर कुछ दिन सुकून के बिताना चाहते हैं, तो भारत की इन 4 खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

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1. जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में स्थित जीरो, शांति का आपका विश्वसनीय केंद्र है | होलिडिफाई

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, धान के खेतों और शांत ग्रामीण माहौल के लिए जानी जाती है। यहां अपातानी जनजाति की संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली को करीब से देखने का मौका मिलता है। प्रकृति के बीच ठहरकर स्थानीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो नवंबर में जीरो वैली एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यात्रा से पहले जरूरी परमिट और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें।

2. गोकर्ण, कर्नाटक

Gokarna Karnataka Travel Guide Beaches, Temples & Tips

गोकर्ण मंदिर - महाबलेश्वर मंदिर, ओम बीच यात्रा गाइड

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समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने के शौकीन लोगों के लिए गोकर्ण एक शांत विकल्प है। यहां के बीच, नारियल के पेड़ और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे मन को सुकून देते हैं। ओम बीच और कुडले बीच पर टहलने के साथ महाबलेश्वर मंदिर भी देखा जा सकता है। गोवा जैसी तेज रफ्तार छुट्टियों के बजाय आराम से समय बिताना चाहते हैं, तो गोकर्ण पर विचार कर सकते हैं।

3. चोपता, उत्तराखंड

यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत पर्वतीय स्थल है, जिसे ‘भारत का मिनी स्विट्जरलैंड’ भी कहा जाता है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा चोपता प्रकृति प्रेमियों के लिए खास जगह है। यहां से तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला ट्रेक के रास्ते भी जाते हैं। हालांकि नवंबर में तापमान गिर सकता है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना रहती है। इसलिए ट्रेक पर निकलने से पहले मौसम और रास्ते की जानकारी लेना जरूरी है।

4. धनौल्टी, उत्तराखंड

धनौल्टी इको पार्क: कैसे पहुंचें, सबसे अच्छा समय और सुझाव

मसूरी की भीड़ से दूर पहाड़ों में कुछ दिन बिताने के लिए धनौल्टी अच्छा विकल्प हो सकता है। देवदार, ओक और रोडोडेंड्रॉन के जंगलों से घिरा यह इलाका शांत माहौल और खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां प्रकृति के बीच टहलने और आराम से छुट्टियां बिताने का आनंद लिया जा सकता है।

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हालांकि नवंबर में पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। गर्म कपड़े साथ रखें और यात्रा से पहले मौसम, सड़क की स्थिति, ठहरने की व्यवस्था और जरूरी परमिट की जानकारी हासिल करें। पहले से बुकिंग करने से छुट्टियों के दौरान होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।

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