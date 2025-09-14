  1. हिन्दी समाचार
  3. पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ ग़द्दारी, हर भारतीय इस बात से बेहद ग़ुस्से में: केजरीवाल

एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच से पहले देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल, पहलगाम घटना के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच होने वाले मैच को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस मैच को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पढ़ें :- अभी उनके आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम दोस्ताना मैच खेल रहे...भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर भड़के सपा सांसद

दरअसल, आम आदमी पार्टी के नेता इस मैच का विरोध कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर ​पाकिस्तान से होने वाले मैच के विरोध में एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही लिखा कि, ख़ून और खेल एक साथ नही चल सकते। वहीं, इस पर केजरीवाल ने कहा कि, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ ग़द्दारी है। हर भारतीय इस बात से बेहद ग़ुस्से में है।

पढ़ें :- VIDEO : छात्रा बोली-सर आप लोगों ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट क्यों? बीजेपी के पूर्व एमपी राकेश सिन्हा बोले- क्रिकेट नहीं कहा था...

वहीं, इसको लेकर आप नेता संजय सिंह ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, बीजेपी के लिए देश से ज़्यादा सट्टेबाजी और धंधा जरूरी है। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि खून और पानी व खून और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ चल रहा है। BJP के लिए देश का सम्मान और स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता क्योंकि इस मैच से इनके बेटों का धंधा जुड़ा हुआ है। देश के नौजवानों को समझना होगा कि बीजेपी के लिए देश नहीं बल्कि सट्टेबाजी और धंधा ज़्यादा जरूरी है।

 

 

