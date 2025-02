PM मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली रेलवे स्टेशन भदगड़ पर जताया शोक; मुआवजे का ऐलान

Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए भारी में लोग पहुंचे थे। इस दौरान बेकबू भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भगदड़ मच गयी। जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गयी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं, रेलवे ने हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, ‘नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं।’ रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, ‘नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है।’

Distressed by the stampede at New Delhi Railway Station. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. I pray that the injured have a speedy recovery. The authorities are assisting all those who have been affected by this stampede.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2025