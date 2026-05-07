Aaj Ka Rashifal 07 May: इन राशि के लोगों की आज नई योजनाएं बनेंगी, पढ़ाई और करियर के लिए है अच्छा समय

Aaj Ka Rashifal 07 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों को आज परिवार का सहयोग मिलेगा।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में सुख रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज कामकाज में थोड़ा तनाव रहेगा। संवाद में सावधानी रखें। गलतफहमी से बचें।

कर्क – आज परिवार का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज आपका दिन शानदार रहेगा। सम्मान और सफलता मिल सकती है। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

कन्या – आज काम का दबाव रहेगा लेकिन मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज नई चीजें करने का मन करेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज सावधानी रखने का दिन है। खर्च बढ़ सकते हैं। किसी पर जल्दी भरोसा न करें।

धनु – आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर में प्रगति और नए अवसर मिल सकते हैं।

मकर – आज मेहनत का फल मिलेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन सफलता भी मिलेगी।

कुंभ – आज नई योजनाएं बनेंगी। पढ़ाई और करियर में अच्छा समय है। सोच-समझकर निर्णय लें।

मीन – आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा।