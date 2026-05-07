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Aaj Ka Rashifal 07 May: इन राशि के लोगों की आज नई योजनाएं बनेंगी, पढ़ाई और करियर के लिए है अच्छा समय

आज का राशिफल 07 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 07 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों को आज परिवार का सहयोग मिलेगा।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 05 May: आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, नए संपर्क लाभ देंगे...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में सुख रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज कामकाज में थोड़ा तनाव रहेगा। संवाद में सावधानी रखें। गलतफहमी से बचें।

कर्क – आज परिवार का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 04 May: आज नए लोगों से मुलाकात होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

सिंह – आज आपका दिन शानदार रहेगा। सम्मान और सफलता मिल सकती है। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

कन्या – आज काम का दबाव रहेगा लेकिन मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज नई चीजें करने का मन करेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज सावधानी रखने का दिन है। खर्च बढ़ सकते हैं। किसी पर जल्दी भरोसा न करें।

धनु – आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर में प्रगति और नए अवसर मिल सकते हैं।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 03 May: आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का है अच्छा समय...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज मेहनत का फल मिलेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन सफलता भी मिलेगी।

कुंभ – आज नई योजनाएं बनेंगी। पढ़ाई और करियर में अच्छा समय है। सोच-समझकर निर्णय लें।

मीन – आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा।

 

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