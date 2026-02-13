बांग्लादेश में तारिक रहमान की जीत पर PM मोदी बोले- आपके साथ काम करने का इंतज़ार कर रहा हूं

Bangladesh Election 2026 Result : बांग्लादेश में गुरुवार को पार्लियामेंट्री चुनावों के लिए वोटिंग हुई थी। जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है और तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। जबकि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को बांग्लादेश की जनता ने नकार दिया है। इस बीच, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत के लिए बधाई दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “मैं बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए मिस्टर तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है। भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मज़बूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतज़ार कर रहा हूं।”

I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh. This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership. India will continue to stand in support of a democratic,… पढ़ें :- Bangladesh Election Result : तारिक रहमान होंगे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, आम चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

पीएम मोदी के बधाई संदेश पर BNP की पोल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ नज़रुल इस्लाम खान ने कहा, “हम भी अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हैं और हमें विश्वास है कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में इन दोनों देशों और इन दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे।”

बता दें कि अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें तारिक रहमान की पार्टी वाले गठबंधन ने 209 सीटें जीतकर 300 सदस्यों वाले जातीय संसद या देश के सदन में दो-तिहाई बहुमत हासिल किता है। उसने 2001 में मिली 193 सीटों को पार कर लिया। इस बीच, जमात-ए-इस्लामी को करारा झटका लगा, वह डबल-डिजिट सीटों तक ही सीमित रही, जबकि नतीजे धीरे-धीरे आते रहे, जिससे BNP की वापसी का पता चलता है।