PM मोदी आज साउथ अफ्रीका रवाना, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

G20 Summit Johannesburg: पीएम नरेंद्र मोदी आज साउथ अफ्रीका के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरान वह जोहान्सबर्ग में G20 समिट में शामिल होंगे। यह एक खास समिट है क्योंकि पहली बार अफ्रीका इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस समिट में कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान पीएम मोदी की मुलाकात दुनिया के कई नेताओं से होगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर, 2025 तक रिपब्लिक ऑफ़ साउथ अफ्रीका के दौरे पर रवाना हुए हैं। वह साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा के बुलावे पर, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका की प्रेसीडेंसी में हो रहे 20वें G20 लीडर्स समिट में शामिल होंगे। यह एक खास समिट होगा क्योंकि यह अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट होगा। 2023 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बन गया था।

यह समिट खास ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने का एक मौका होगा। इस साल के G20 की थीम ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ रही है, जिसके ज़रिए साउथ अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुए पिछले समिट्स के नतीजों को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी समिट में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य’ के हमारे विज़न के हिसाब से भारत का नज़रिया पेश करेंगे।

