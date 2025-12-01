पीएम मोदी ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का किया स्वागत, कहा-आपने पूरा जीवन समाज सेवा के लिए किया समर्पित

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरूआत हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया। साथ ही कहा, सभापति जी आज शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी सदस्यों के लिए आपका स्वागत करना गर्व का पल है। आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन। एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं।

उन्होंने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्य इस उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए, आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा उनकी निरंतरता रही है, राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है। लेकिन, मुख्यधारा समाज सेवा की रही है, समाज के प्रति समर्पित होकर जितना कुछ अपने युवाकाल से लेकर अबतक वो करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शन है।

पीएम ने कहा, आपका यहां तक पहुंचना भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आपसे लंबे समय से परिचित रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में साथ-साथ करने का अवसर भी मिला है। उन्होंने आगे कहा, सभापति जी आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम से हम भलीभांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी अपनी एक पहचान है। लेकिन, इसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की, जो दबे, कुचले और कुछ वंचित परिवार थे।