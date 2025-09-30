पीएम मोदी RSS के शताब्दी समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, PMO ने दी जानकारी

PM Modi at RSS centenary celebrations: पीएम नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2025 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस मौके पर, पीएम मोदी राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। इस मौके पर वह कार्यक्रम में मौजूद स्वयंसेवकों को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में हुई थी जिसका लक्ष्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना था। आरएसएस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक अनूठा जन-संचालित आंदोलन है। इसके उदय को सदियों के विदेशी शासन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया है, और इसके निरंतर विकास का श्रेय धर्म में निहित भारत के राष्ट्रीय गौरव के इसके दृष्टिकोण की भावनात्मक प्रतिध्वनि को दिया जाता है।