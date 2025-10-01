धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, दुबई तक लड़कियों को करता था सप्लाई

नई दिल्ली। वसंत कुंज स्थित एसआरआईएसआईआईएम संस्थान (SRISIIM Institute) में 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी (Swami Chaitanyananda Saraswati alias Partha Sarathi) को पुलिस 29 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में बाबा का कनेक्शन दुबई से निकला है। डर्टी बाबा के फोन के व्हाट्सएप चैट्स में दुबई से कनेक्शन मिला है। पुलिस ने बताया कि चैट में बाबा दुबई के अमीर शेखों के लिए कॉलेज गर्ल्स की सप्लाई करने की बात कर रहा है। यह चैट मानव तस्करी (human trafficking) के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 29 सितंबर की सुबह तीन बजे के आसपास आगरा के ताजगंज इलाके में एक होटल से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया था। बीत दो माह से बाबा पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहा था। पुलिस ने बाबा के पास से एक आईपैड और तीन मोबाइल फोन मिले है। जिनमें से एक फोन से संस्थान के सीसीटीवी और छात्रावास तक रिमोट एक्सेस कर रखा था। पुलिस पूछताछ में बाबा ने गोलमोल जवाब दिए है, लेकिन फोन रिकवरी से डिलीट चैट्स उभर कर सामने आ गई। चैट में बाबा ने छात्राओं से अश्लील बातें तो की है साथ विदेशी कनेक्शन का स्पष्ट संकेत मिला है।

लंदन का नंबर प्रयोग कर बाबा चलाता था व्हाट्सएप

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का नंबर उपयोग कर रहा था और उसी नंबर से वह व्हाट्सएप चला रहा था। इसी नंबर के माध्यम से बाबा कई लड़कियों के संपर्क में था। बाबा लड़कियों से बात करने के दौरान उन्हे तरह-तरह प्रलोभन देता था। पुलिस जांच में पता चला कि बाबा ने एक लड़की को मैसेज किया था और दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है। अगर तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त, क्लासमेट या जूनियर हो तो उसे भेज दो। यह मैसेज एक संगठित सप्लाई रैकेट की ओर इशारा करता है। चैट्स से साफ होता है कि चैतन्यानंद धार्मिक चोले और संस्थान की आड़ में लड़कियों को बहलाकर विदेश भेजने की साजिश रच रहा था।