  3. ‘बैन हों अश्लील फिल्में’, बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में लड़कियों को लेकर बयान दिया था अब बाबा बॉलीवुड पर बरस गए हैं। उन्होंने बॉलीवुड की तुलना 'ब्रिटिश राज' से करते हुए आरोप लगाया कि बॉलीवुड फिल्में भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही हैं. उन्होंने रणवीर सिंह, अमिताभ अमिताभ बच्चन पर भी लोगों को बहकाने का आरोप लगाया।निरुद्धाचार्य ने कहा कि फिल्मों में बहू-बेटियों को ऐसे कपड़ों में दिखाया जा रहा है, जो समाज के लिए ठीक नहीं हैं. इससे लड़कियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

 ‘बॉलीवुड ने देश को बिगाड़ा’

अनिरुद्धाचार्य ने  एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में  कहा कि फिल्मों में बहू-बेटियों को ऐसे कपड़ों में दिखाया जा रहा है, जो समाज के लिए ठीक नहीं हैं. इससे लड़कियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है. अब बेटियां भी वैसे कपड़े पहनना चाहती हैं. अनिरुद्धाचार्य ने कहा, ‘केवल महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों का भी ऐसे निर्वस्त्र होना गलत है. हमारी संस्कृति में महिला ही नहीं पुरुषों को भी दुपट्टा ने की मर्यादा है.’ आगे उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह का उदाहरण देते हुए कहा, ‘सभ्य समाज में इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, जो स्टार हो, उसका इतना नाम हो होकर फोटो खिंचाए, क्या ये सभ्य समाज में सही था? क्या समाज के लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए कि ये नंगापन क्यों कर रहा है?’

अमिताभ ने लोगों को बहकाया’

अनिरुद्धाचार्य ने बातचीत के दौरान बॉलीवुड के लिए अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया और अमिताभ बच्चन का भी नाम लिया. उन्होंने कहा, ‘अमिताभ बच्चन ने एक  ने एक गीत गाया कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है. माना जी कसूर हुआ… मैं नशे में चूर हुआ. मुझको होश में न लाना. ये अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं कि जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है. फिर बच्चन साहब अपने बच्चे को और उनके परिवार में आने वाली पीढ़ी को बचपन से चम्मच से  दारू पिलाते होंगे।

अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों पर लगे बैन’

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि नग्नता परोसने वाली फिल्मों को बैन कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘अब आपने एक ‘अब आपने एक गाना सुना होगा… ब्लू है पानी पानी. वहां स्त्रियों को अर्धनग्न खड़ा कर दिया गया है, अब आपका बेटा-बेटी देखेंगे तो क्या सीखेंगे? ऐसी फिल्म को बैन करना चाहिए।

 

