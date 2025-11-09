जापान में आया 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

  1. हिन्दी समाचार
Strong earthquake strikes Japan: उत्तरी जापान के तट पर रविवार को बेहद शक्तिशाली भूकंप ने दस्तक दी है। शाम आए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद इवाते प्रान्त के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसकी तीव्रता जापान के भूकंपीय पैमाने पर 4 मापी गई। इवाते प्रान्त के ओफुनाटो शहर ने शहर के तटीय इलाकों में 2,825 घरों के 6,138 लोगों को घर खाली करने का निर्देश जारी किया। कामाइशी, ओत्सुची और रिकुज़ेंटकाटा सहित अन्य नगर पालिकाओं ने समुद्री दीवारों के बाहर के इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

द जापान टाइम्स के अनुसार, कामाइशी, ओत्सुची और रिकुज़ेंटकाटा सहित अन्य नगर पालिकाओं ने समुद्री दीवारों के बाहर के इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया। शाम 6:25 बजे इवाते के ओफुनाटो बंदरगाह पर 20 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई, जबकि शाम 5:52 बजे इवाते के कुजी बंदरगाह पर 20 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई। इस बीच, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, शाम 6:14 बजे इवाते के मियाको बंदरगाह पर 10 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई, जबकि शाम 5:37 बजे इवाते के कामाइशी बंदरगाह पर 10 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई। एजेंसी ने बताया कि शाम 5:12 बजे इवाते के तट से 70 किलोमीटर दूर एक कमज़ोर सुनामी देखी गई।

सुनामी संबंधी चेतावनी में 1 मीटर तक की लहरों की भविष्यवाणी शामिल है। शाम 5:03 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता इवाते के मोरियोका और याहाबा शहर के साथ-साथ पड़ोसी मियागी प्रान्त के वाकुया शहर में 4 तीव्रता मापी गई। पूर्वी जापान रेलवे ने बताया कि तोहोकू शिंकानसेन की बिजली कुछ समय के लिए गुल हो गई और सेंडाइ तथा शिन-आओमोरी स्टेशनों के बीच परिचालन स्थगित कर दिया गया। इवाते प्रान्त सरकार के अनुसार, रविवार शाम 6:30 बजे तक भूकंप से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

