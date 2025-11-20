प्रगति नागपाल का ‘इशारे’ म्यूज़िक फैंस के होश उड़ाने को तैयार, 20 की उम्र में रचा इतिहास, नया सिंगल बना “ड्रीम प्रोजेक्ट”

मुंबई। जेन-ज़ेड की उभरती प्रतिभा प्रगति नागपाल ने अपने ब्रांड-न्यू सिंगल “इशारे” के साथ फिर से संगीतप्रेमियों का दिल जीतने की तैयारी कर ली है। सारेगामा के बैनर तले रिलीज़ हुआ यह गाना, अभिनेता करण जोतवानी के साथ उनकी जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को एक नया आयाम देता है। महज़ 20 साल की उम्र में ही कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं प्रगति अपनी दमदार आवाज़ और मंच पर धमाकेदार उपस्थिति की बदौलत पहले से ही एक स्टार बन चुकी हैं।

प्रगति के पिछले गाने-“पहला नशा 2.0,” “छड़ेया,” और “यार मिला वे”-ने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया है। “इशारे” भी हिटेन के संगीत और शान के बोलों के साथ एक चार्टबस्टर बनने की राह पर है। प्रगति कहती हैं, “यह मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। करण, शान सर और हितेन सर के साथ काम करना अद्भुत था।” यूट्यूब फाउंड्री क्लास और हिमेश रेशमिया के कैप मेनिया टूर में शामिल होकर प्रगति ने नई पीढ़ी की पॉप क्वीन बनने का रास्ता भी साफ कर लिया है।

20 की उम्र में प्रगति ने रचा इतिहास

