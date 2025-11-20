  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. प्रगति नागपाल का ‘इशारे’ म्यूज़िक फैंस के होश उड़ाने को तैयार, 20 की उम्र में रचा इतिहास, नया सिंगल बना “ड्रीम प्रोजेक्ट”

प्रगति नागपाल का ‘इशारे’ म्यूज़िक फैंस के होश उड़ाने को तैयार, 20 की उम्र में रचा इतिहास, नया सिंगल बना “ड्रीम प्रोजेक्ट”

जेन-ज़ेड की उभरती प्रतिभा प्रगति नागपाल ने अपने ब्रांड-न्यू सिंगल "इशारे" के साथ फिर से संगीतप्रेमियों का दिल जीतने की तैयारी कर ली है। सारेगामा के बैनर तले रिलीज़ हुआ यह गाना, अभिनेता करण जोतवानी के साथ उनकी जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को एक नया आयाम देता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। जेन-ज़ेड की उभरती प्रतिभा प्रगति नागपाल ने अपने ब्रांड-न्यू सिंगल “इशारे” के साथ फिर से संगीतप्रेमियों का दिल जीतने की तैयारी कर ली है। सारेगामा के बैनर तले रिलीज़ हुआ यह गाना, अभिनेता करण जोतवानी के साथ उनकी जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को एक नया आयाम देता है। महज़ 20 साल की उम्र में ही कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं प्रगति अपनी दमदार आवाज़ और मंच पर धमाकेदार उपस्थिति की बदौलत पहले से ही एक स्टार बन चुकी हैं।

पढ़ें :- Sofia Ansari Hot Video : सोफिया अंसारी ने जालीदार कपड़ों में ढ़ाया कहर, यूजर्स बोले-ये भी क्यों पहनी…

प्रगति के पिछले गाने-“पहला नशा 2.0,” “छड़ेया,” और “यार मिला वे”-ने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया है। “इशारे” भी हिटेन के संगीत और शान के बोलों के साथ एक चार्टबस्टर बनने की राह पर है। प्रगति कहती हैं, “यह मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। करण, शान सर और हितेन सर के साथ काम करना अद्भुत था।” यूट्यूब फाउंड्री क्लास और हिमेश रेशमिया के कैप मेनिया टूर में शामिल होकर प्रगति ने नई पीढ़ी की पॉप क्वीन बनने का रास्ता भी साफ कर लिया है।

20 की उम्र में प्रगति ने रचा इतिहास
जेन-ज़ेड की उभरती प्रतिभा प्रगति नागपाल ने अपने ब्रांड-न्यू सिंगल “इशारे” के साथ फिर से संगीतप्रेमियों का दिल जीतने की तैयारी कर ली है। सारेगामा के बैनर तले रिलीज़ हुआ यह गाना, अभिनेता करण जोतवानी के साथ उनकी जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को एक नया आयाम देता है। महज़ 20 साल की उम्र में ही कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं प्रगति अपनी दमदार आवाज़ और मंच पर धमाकेदार उपस्थिति की बदौलत पहले से ही एक स्टार बन चुकी हैं।

प्रगति के पिछले गाने-“पहला नशा 2.0,” “छड़ेया,” और “यार मिला वे”-ने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया है। “इशारे” भी हिटेन के संगीत और शान के बोलों के साथ एक चार्टबस्टर बनने की राह पर है। प्रगति कहती हैं, “यह मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। करण, शान सर और हितेन सर के साथ काम करना अद्भुत था।” यूट्यूब फाउंड्री क्लास और हिमेश रेशमिया के कैप मेनिया टूर में शामिल होकर प्रगति ने नई पीढ़ी की पॉप क्वीन बनने का रास्ता भी साफ कर लिया है।

पढ़ें :- पवन सिंह की धांसू एंट्री से बॉलीवुड में होगा धमाका, आने वाली है धमाकेदार फिल्म
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sofia Ansari Hot Video : सोफिया अंसारी ने जालीदार कपड़ों में ढ़ाया कहर, यूजर्स बोले-ये भी क्यों पहनी…

Sofia Ansari Hot Video : सोफिया अंसारी ने जालीदार कपड़ों में ढ़ाया...

पवन सिंह की धांसू एंट्री से बॉलीवुड में होगा धमाका, आने वाली है धमाकेदार फिल्म

पवन सिंह की धांसू एंट्री से बॉलीवुड में होगा धमाका, आने वाली...

दर्दनाक दृश्य ने बदल दी अनुस्मृति सरकार की जीवनशैली

दर्दनाक दृश्य ने बदल दी अनुस्मृति सरकार की जीवनशैली

प्रगति नागपाल का ‘इशारे’ म्यूज़िक फैंस के होश उड़ाने को तैयार, 20 की उम्र में रचा इतिहास, नया सिंगल बना

प्रगति नागपाल का ‘इशारे’ म्यूज़िक फैंस के होश उड़ाने को तैयार, 20...

3 महीने बाद भाई से मिले अमाल, अरमान के गले लगकर रोए, बॉडी शेम को लेकर अनशूर के पिता कंटेस्टेंट पर हुए खफा

3 महीने बाद भाई से मिले अमाल, अरमान के गले लगकर रोए,...

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये बोल्ड सीन्स गायब

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये...