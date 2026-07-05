प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे उपचुनाव, जनसुराज के ऐलान से मुकाबला हुआ बेहद दिलचस्प

नई दिल्ली। बिहार में आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पटना में मनोज भारती (Manoj Bharti) ने आधिकारिक तौर पर बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Assembly Seat) से चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के नाम की घोषणा कर दी है, जिससे इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है।

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद, अब बांकीपुर विधानसभा उप-चुनाव (Bankipur Assembly by-election) की पूरी तस्वीर बदल गई है। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस सीट पर प्रचार अभियान को और तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि ये सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (BJP National President Nitin Navin) के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है, क्योंकि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यसभा के रास्ते दिल्ली बुलाई लिया था। इसके बाद उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Assembly Seat) से इस्तीफा दे दिया। यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है।