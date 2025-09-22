  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Preity Zinta Himachal disaster :  प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी

Preity Zinta Himachal disaster :  प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी

. हिमाचल प्रदेश  प्राकृतिक आपदाओं की मार से इन दिनों जूझ रहा है। पर्वतीय राज्य में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ है अन्याय, राहुल बोले-पीएम से आग्रह है कि, एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें

प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ है अन्याय, राहुल बोले-पीएम...

Preity Zinta Himachal disaster :  प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी

Preity Zinta Himachal disaster :  प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा पीड़ितों की...

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ा झटका, सुप्रिम कोर्ट ने याचिका पर सुनने से किया इंकार

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ा झटका, सुप्रिम कोर्ट ने याचिका पर सुनने...

मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया: अमित शाह

मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था,...

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुरू किया जीवन का नया अध्याय, शादी की पहली तस्वीर आई सामने

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुरू किया जीवन का नया...

राजा भैया के बेटे ने पहली बार अपने माता- पिता के लिए सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पिता को बिना बताए मां ने छोड़ दिया

राजा भैया के बेटे ने पहली बार अपने माता- पिता के लिए...