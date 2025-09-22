Preity Zinta Himachal disaster :  प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की मार से इन दिनों जूझ रहा है। पर्वतीय राज्य में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य के साथ् ही अन्य तरीकों के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने गृह राज्य में आई आपदा के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है। अभिनेत्री जिंटा ने आपदा राहत प्रयासों के लिए ₹30 लाख का दान दिया है। यह दान शिमला स्थित एनजीओ ऑलमाइटी ब्लेसिंग (NGO Almighty Blessing) को दिया गया। जिंटा शिमला जिले के रोहड़ू की रहने वाली हैं और अक्सर राज्य के प्रति अपने प्यार का इज़हार करती रही हैं।

संस्था को सौंपी सहायता राशि

उन्होंने यह सहायता राशि शिमला के सरबजीत सिंह बॉबी की संस्था को सौंपी है। सरबजीत सिंह बॉबी ने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, “मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू में राहत कार्यों के लिए हमें 30 लाख रुपये का योगदान दिया है। उनकी टीम पंजाब किंग्स की ओर से दी गई इस सहायता के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।”

सर्बजीत बॉबी ने यह भी बताया कि कुल्लू जिले के disaster-affected villages को अभी भी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, “हम पहले से ही Saraj area of ​​Mandi में पूरी लगन से काम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अब हमारा मुख्य ध्यान कुल्लू ज़िले, खासकर बंजार और सैंज जैसे अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर है, जहाँ के लोग अभी भी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं।”