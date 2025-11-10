राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियां लगभग पूरी, ट्रस्ट ने रक्षा मंत्रालय से मांगी मदद

Ram Janmabhoomi Temple Flag Hoisting Ceremony: अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति, अयोध्या के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सोमवार को ध्वजारोहण की अंतिम तैयारियों पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि हम रक्षा मंत्रालय के कुछ लोगों से सहायता चाहते हैं ताकि 25 नवंबर को ध्वजारोहण के दौरान कोई कठिनाई न हो।

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, “हमने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर चर्चा की; हमारा अधिकांश समय इसकी तैयारी में लगा। प्रधानमंत्री को परिसर में सभी निर्माण कार्यों का दौरा और निरीक्षण कैसे करना चाहिए, आरती की व्यवस्था, क्योंकि अब ‘राम परिवार’ स्थापित हो गया है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे, और कार्यालय द्वारा प्राप्त होने वाली अनुमति के आधार पर तदनुसार व्यवस्था की जाएगी।”

मिश्रा ने आगे कहा, “अधिकांश निर्माण कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे… एक और महत्वपूर्ण निर्णय संग्रहालय के बारे में है। हम आईआईटी चेन्नई के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसकी एक सहायक कंपनी ‘प्रवर्तन’ है। उन्हें संग्रहालय के लिए तकनीक और प्रदर्शन का काम सौंपा गया है… इस समझौते पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।”

श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति, अयोध्या के अध्यक्ष ने कहा, “ध्वजारोहण में तकनीकी विशेषज्ञता के लिए, हम रक्षा मंत्रालय के कुछ लोगों से सहायता चाहते हैं ताकि 25 नवंबर को ध्वजारोहण के दौरान कोई कठिनाई न हो। विशेषज्ञ आए और हमने उनसे बातचीत की। उनके लोग स्वयं शिखर पर जाना चाहते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ध्वजस्तंभ में कोई समस्या न हो… उन्होंने हर संभव विकल्प पर विचार किया है, जिसमें विशेषज्ञों से परामर्श करना और ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से ध्वजारोहण देखना भी शामिल है। उनके पास सभी आवश्यक संसाधन हैं। संभावित खर्चों सहित सभी विकल्पों पर विचार किया गया है और आश्वासन दिया गया है; ट्रस्ट उन लागतों को वहन करेगा। मंत्रालय ध्वजारोहण को पूर्णतः सुरक्षित बनाने के लिए यह सब करेगा…”