राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची प्रयागराज महाकुंभ, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी

President Draupadi Murmu reached Prayagraj Maha Kumbh: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज (10 फरवरी) को प्रयागराज महाकुंभ पहुंची हैं। जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के बाद पूजा-अर्चना की। इससे पहले यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया।

जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार सुबह 9.30 बजे के आसपास बमरौली एयरपोर्ट पहुंचीं। जहां पर पहले से मौजूद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद वह राज्यपाल और सीएम के साथ कुंभ मेला क्षेत्र, प्रयागराज में पहुंची। जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम, प्रयागराज तक पहुंचने के लिए एक नाव से रवाना हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम पर पक्षियों को दाना भी खिलाया।

