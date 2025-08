राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर जताया शोक, राज्यसभा में श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित

Shibu Soren Passes Away: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को 81 साल की उम्र में निधन हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक शिबू सोरेन ने लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांसें लीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं, शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गयी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिबू सोरेन के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने लिखा, “श्री शिबू सोरेन जी का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया। जमीनी स्तर पर काम करने के अलावा, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में भी योगदान दिया। जनता, विशेषकर आदिवासी समुदायों के कल्याण पर उनके ज़ोर को सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, परिवार के अन्य सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।”

The demise of Shri Shibu Soren Ji is a big loss in the space of social justice. He championed the cause of tribal identity and formation of the state of Jharkhand. Besides his work at the grassroots, he also contributed as the Chief Minister of Jharkhand, as a Union Minister and…

