President Droupadi Murmu Rafale flight : राष्ट्रपति मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में भरी उड़ान , दुनिया के सामने प्रदर्शित किया शौर्य और साहसिक नेतृत्व

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयर फ़ोर्स स्टेशन पहुंचकर राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी । इसी के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने दुनिया के सामने साहसिक नेतृत्व को प्रदर्शित किया। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ़ मार्शल अमर प्रीत सिंह खुद राफेल विमान उड़ा रहे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

