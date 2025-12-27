VIDEO-बलात्कारी दोबारा दुष्कर्म करने पीड़िता के घर पहुंचा, जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से पूछा आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस?

  1. हिन्दी समाचार
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (President of MP Congress, Jeetu Patwari) ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह (BJP leader Ashok Singh) ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर पहुंचा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सतना। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (President of MP Congress, Jeetu Patwari) ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह (BJP leader Ashok Singh) ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर पहुंचा।

जीतू पटवारी (Jeetu Patwari)का आरोप है कि भाजपा नेता कैमरे पर खुलेआम कहता है कि भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) को टैग करते हुए लिखा कि आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह कैसा तमाशा है, जहां आपकी पार्टी के नेता प्रदेश की बेटियों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं और छह महीने तक आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी लापरवाही के चलते दुष्कर्मी भाजपा नेता दोबारा कुकृत्य करने पहुंच गया।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (President of MP Congress, Jeetu Patwari) ने कहा कि चाहे देश में कुलदीप सेंगर हो या मध्य प्रदेश में अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी में कई बलात्कारी गर्व से भाजपा का चोला ओढ़े बैठे हैं और भाजपा गर्व से उनके समर्थन में खड़ी रहती है।

