उन्नाव रेप पीड़िता की चेतावनी, कहा- कुलदीप सिंह सेंगर मुझे फूलन देवी बनने पर मजबूर कर देगा

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप के आरोपी और निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इस मामले में सेंगर को जमानत दिये जाने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच, सजा का विरोध कर रही पीड़िता ने बड़ा बयान दिया है। रेप पीड़िता ने सेंगर को फांसी दिये जाने की मांग की है। इसके साथ ही उसने कहा कि सेंगर उसे फूलन देवी बनने पर मजबूर कर देगा।

उन्नाव रेप केस में सेंगर को सशर्त जमानत के खिलाफ पीड़िता के परिवार और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मामले में रेप पीड़िता ने मांग की है कि निर्भया केस की तरह सेंगर को भी फांसी हो। उन्होंने कहा, “कोर्ट के फैसले ने देश की बेटियों को डरा दिया है। अब लग रहा है कि हमें, परिवार को या बच्चों को मार दिया जाएगा। जब तक जान है, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। कोई मार दे तो अलग है, पर मैं खुदकुशी करने वाली नहीं हूं। मैं, अपने परिवार व बच्चों के लिए जिऊंगी और अंतिम सांस तक सेंगर से लडूंगी। सेंगर मुझे फूलन देवी बनने पर मजबूर कर देगा।”

उन्नाव रेप पीड़िता ने आगे कहा, “2027 का चुनाव आ रहा है। मुझे पता चला है कि कुलदीप सिंह सेंगर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाह रहा है। उसके रिश्तेदार भी बाहुबली हैं। ऐसे परिवार को भाजपा से टिकट दी जाती है तो मेरे साथ घोर अन्याय होगा। मेरे पिता को पीटा गया।” उसने आरोप लगाया है कि उनसे मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की जगह पर पुलिस ने उनके पिता को ही मारपीट का दोषी ठहरा जेल में डाल दिया। बाद में उनकी हत्या करा दी गई। उन्होंने इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरे खाईं। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और सेंगर को जेल जाना पड़ा।

