डॉ. विजय गर्ग की पुस्तक ‘अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन सिंह’ का  प्रिंसिपल संदीप गोयल ने किया लोकार्पण

लखनऊ। सिंह सभा स्कूल मलोट के प्रिंसिपल संदीप गोयल ने बुक अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन लोकार्पण की गयी। अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन लेखक और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल डॉ. विजय गर्ग ने लिखी है। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे। अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन सिंह सभा स्कूल मलोट के प्रिंसिपल संदीप गोयल ने पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान शिक्षा क्षेत्र में किए गए डॉ. विजय गर्ग के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है।

प्रिंसिपल संदीप गोयल ने आगे कहा कि डॉ. विजय गर्ग द्वारा लिखी गई यह पुस्तक अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन हमेशा छात्रों और समाज के मार्गदर्शन के लिए काम करेगी और पुस्तक को लोकार्पण करने के विशिष्ट उद्देश्य पर बोलते हुए किताब। छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगी, विजय गर्ग ने कहा कि पुस्तक

डॉ. गर्ग ने आगे कहा कि यह किताब उन गणितज्ञों के लिए है जो रामानुजन के वास्तविक काम को समझना चाहते हैं। इसमें रामानुजन के पत्राचार, उनके नोटबुक से चुने गए महत्वपूर्ण सूत्र और उन पर विस्तृत गणितीय विश्लेषण शामिल हैं। यह किताब उनके काम की जटिलता और गहराई को दर्शाती है, जिससे यह पता चलता है कि वे अपने समय से कितने आगे थे।