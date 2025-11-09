प्रियंका गांधी ने BJP की 'शराबी पति' से की तुलना, कहा-अगर आपकी सहेली का पति रोज उसे पीटता हो और फिर अचानक एक दिन साड़ी ले आए...

पटना : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary Priyanka Gandhi) के तरफ से दिए गए एक बयान ने बिहार के चुनावी माहौल में सियासी तूफान ला दिया है। कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने महिला मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तुलना एक ऐसे ‘शराबी पति’ से कर दी, जो सालों तक पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद चुनाव के समय एक साड़ी देकर उसे मनाने की कोशिश करता है। इस बयान के बाद BJP और JDU ने तीखा पलटवार किया है, जिससे बिहार की राजनीति गरमा गई है।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

कटिहार में महिला वोटरों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा कि सोचिए, अगर आपकी किसी सहेली का पति रोज उसे पीटता हो और फिर अचानक एक दिन उसके लिए साड़ी ले आए, तो आप क्या सलाह देंगी? यही न कि इसकी बातों में मत आना, यह 10 साल से तुम्हें पीट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ठीक इसी तरह बीजेपी वाले चुनाव आते ही 10-10 हजार रुपये देकर वोट हासिल करना चाहते हैं। प्रियंका ने महिलाओं से कहा कि आप समझदार हैं, इनसे पैसे ले लीजिए लेकिन वोट मत दीजिए।

BJP और JDU का जोरदार पलटवार

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के इस बयान पर NDA ने कड़ा ऐतराज जताते हुए पलटवार किया है। बीजेपी (BJP) और जेडीयू (JDU) के नेताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी को बिहार की जमीनी हकीकत का पता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी को शायद मालूम नहीं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसलिए यहां कोई पति शराब पीकर घर नहीं आता। NDA नेताओं ने इस बयान को बिहार की महिलाओं का अपमान बताया।

कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा

NDA ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, जिसमें पंचायतों में आरक्षण, लड़कियों के लिए साइकिल योजना और अन्य कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे इस तरह के अमर्यादित और भ्रामक बयानों का सहारा ले रहे हैं। यह सियासी संग्राम अब बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हैं, जिससे बिहार का चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।