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अब जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रोटेस्ट, सरकार ने विरोध प्रदर्शन की जगह को बदला

Delhi's New Protest Sites : नई दिल्ली की ऐतिहासिक जगहों में शामिल जंतर-मंतर पर अब विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर हटा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी एक बयान में इसके बारे में जानकारी दी गयी। इसके साथ तीन प्रदर्शन स्थल तय किए गए हैं। जिनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान (पूर्वी दिल्ली) शामिल है।

By Abhimanyu 
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Delhi’s New Protest Sites : नई दिल्ली की ऐतिहासिक जगहों में शामिल जंतर-मंतर पर अब विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर हटा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी एक बयान में इसके बारे में जानकारी दी गयी। इसके साथ तीन प्रदर्शन स्थल तय किए गए हैं। जिनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान (पूर्वी दिल्ली) शामिल है।

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मौजूदा “तय जगह” के बजाय विरोध-प्रदर्शन करने के नागरिकों के अधिकार के लिए वैकल्पिक और उपयुक्त जगहों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी।समिति की सिफारिशों के आधार पर, जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर हटा दिया गया है। विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तीन नई जगहों – रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान (पूर्वी दिल्ली) – को नई जगहों के तौर पर तय किया गया है।

आगे बयान में कहा गया है कि इन तीन जगहों पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) अलग से जारी की जाएगी। यह 28.04.2022 के पिछले स्थायी आदेश संख्या L&O/48/22 में आंशिक संशोधन है।

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