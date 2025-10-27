Chhath 2025 : लखनऊ में कल छठ पर सार्वजनिक अवकास , स्कूल-कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे, डीएम ने किया ऐलान

  1. हिन्दी समाचार
यूपी और बिहार छठ के रंग में रंगा हुआ है । इस फ़ेस्टिवल्स का क्रेज सिर्फ यूपी बिहार तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश  में छठ की रौनक देखने को मिल  रही है। इस पर्व पर  के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, अब लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से भी लखनऊ में छठ पर्व पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है।

लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की तरफ से भी लखनऊ में इस दिन छुट्टी का आदेश जारी कर दिया  है.। बता दें कि छठ पर महिलाएं उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती हैं।  प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थानों, दफ्तरों और सरकारी कार्यालयों को अवकाश का पालन करने के निर्देश हैं।   जिलाधिकारी ने कहा- पर्व के दौरान घाटों पर भीड़, अर्घ्य देने की तैयारी और परिवारों का एकजुट होना इन सबको ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। इससे पूजा सभी सदस्य मौजूद रहेंगे ।

लखनऊ में धूमधाम से मनाया जाता है पर्व

राजधानी लखनऊ  छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में घाटों पर भीड़ उमड़ती है. इस पर्व के दौरान झूलेलाल, गोमती घाट, गिलौला झील, कठौता झील और वॉटर फ्रंट जैसे स्थानों पर श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। पिछले काफी दिनों से लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन गोमती तट समेत कई प्रमुख स्थानों पर छठ घाटों का निर्माण और साफ सफाई कर रहा है।

वाराणसी में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला

छठ पर्व के लिए वाराणसी में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला लिया गया है. आज 12वीं तक के सभी स्कूल 12 बजे तक ही चलेंगे. दोपहर 12 बजे के बाद पूरे शहर में रूट डायवर्जन होगा लागू. छठ महापर्व को देखते हुए वाराणसी जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया. जिले के सभी बोर्ड के 12वीं तक के विद्यालय आज दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगे. जिसके बाद छुट्टी कर दी जाएगी।

