PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए पर शेयर किया शारदा सिन्हा का गीत

PM Modi extends greetings on the occasion of Chhath Puja: आज यानी 25 अक्टूबर से आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरूआत हो रही है। यूपी, बिहार और झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाने वाले इस चार दिवसीय पर्व के पहले दिन नहाय-खाय अनुराधा नक्षत्र और शोभन योग में संपन्न होगा। शनिवार को व्रती गंगा नदी में स्नान के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर नहाय-खाय प्रसाद बनाएंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिहार समेत पूरे देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।

पीएम मोदी नी शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ आज से चार दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देशभर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन! हमारी संस्कृति का यह विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम-निष्ठा अतुलनीय है। इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है, उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है। छठ की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है।’

उन्होंने लिखा, ‘आज विश्व के कोने कोने में छठ को संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवंशी परिवार, इसकी परंपराओं में पूरी आत्मीयता से सम्मिलित होते हैं। मेरी कामना है कि छठी मइया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें। छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का एक अनूठा संगम है। इसमें जहां अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, वहीं प्रसाद में भी प्रकृति के विविध रंग समाहित होते हैं। छठ पूजा के गीत और धुनों में भी भक्ति और प्रकृति का अद्भुत भाव भरा होता है।’

पीएम मोदी ने बिहार कोकिला दिवंगत शारदा सिन्हा द्वारा गाया हुआ छठ गीत का वीडियो शेयर किया और लिखा, ‘मेरा सौभाग्य है कि कल ही, मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला था। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से आत्मीय रिश्ता रहा है। शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों से, छठ के उत्सव को एक अलग भाव से जोड़ा है। आज इस महापर्व पर मैं आज आप सभी के साथ छठी मइया के ऐसे गीतों को साझा कर रहा हूं, जिन्हें सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा।’