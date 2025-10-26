लखनऊ में छठ महापर्व पर्व पर सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

  1. हिन्दी समाचार
यूपी की राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व (Chhath Mahaparva) को लेकर मंगलवार (28 अक्टूबर) को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की गयी है। जिलाधिकारी कार्यालय (District Magistrate's Office) की तरफ से इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख है कि 28 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

संतोष सिंह 
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व (Chhath Mahaparva) को लेकर मंगलवार (28 अक्टूबर) को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की गयी है। जिलाधिकारी कार्यालय (District Magistrate’s Office) की तरफ से इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख है कि 28 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले ही छठ महापर्व (Chhath Mahaparva)  के अवसर पर 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी थी। देश में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरूआत शनिवार को नहाय खाय के साथ हो चुकी है। 28 अक्टूबर को मुख्य पर्व होने पर यूपी सरकार ने भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।

अब लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की ओर से भी अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में अवकाश के पालन के निर्देश जारी किये गये हैं। 28 अक्टूबर को व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देगीं।

लखनऊ में घाटों पर पूजा की तैयारी पूरी

राजधानी लखनऊ के गोमती तट के सभी घाटों पर छठ महापर्व (Chhath Mahaparva)  की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छठी मइया (Chhathi Maiya) की पूजा अर्चना के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) और जिला प्रशासन (Lucknow District Administration) की तरफ से गोमती तट के घाटों का निर्माण और साफ सफाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। छठ पूजा के लिए श्रद्धालु झूलेलाल, गोमती घाट, गिलौला झील, कठौता झील पहुंचते हैं। नगर निगम की तरफ से सभी घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या न हो सके। छठ पूजा बेहद कठिन व्रतों में शामिल है। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे निर्जल व्रत रखकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं।

