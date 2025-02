Pulwama Attack: पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, तमाम नेताओं ने पुलवामा हमले के शहीदों को किया याद; जानें- किसने क्या कहा

Pulwama Attack: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले आज 14 फरवरी 2025 को छह साल पूरे गए हैं। इस दिन को पूरा देश ब्लैक डे के रूप में मना रहा है और अपने वीर जवानों की शहादत को याद कर रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शहीदों की बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘2019 में पुलवामा में खोए साहसी नायकों को श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियाँ उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी।’ गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, ‘साल 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति से अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है।’

Homage to the courageous heroes we lost in Pulwama in 2019. The coming generations will never forget their sacrifice and their unwavering dedication to the nation.

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, ‘पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हमारे वीर जवानों को शत-शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत उनका सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा।’ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा, ‘एक ऋणी राष्ट्र के रूप में, हम पुलवामा के शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। उनके प्रति हमारी हार्दिक कृतज्ञता। भारत माता के लिए उनके निस्वार्थ बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा।’

As an indebted nation, we salute the indomitable courage and sacrifice of our Pulwama martyrs. Our heartfelt gratitude towards them.

Their selfless sacrifice for Bharat Mata shall never be forgotten.

