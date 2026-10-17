QLED Android TV : 43 इंच QLED Android TV मिल रहा इतने रुपये में , 52 प्रतिशत की छूट के साथ जानें बैंक ऑफर

QLED Android TV : अगर आपके ड्राइंग रूम में 43 इंच का Android TV स्मार्ट टीवीलगा हो तो तो सोचिए इसका नजारा क्या होगा।

डिस्काउंट

Amazon पर इस समय Visio World VW43AQ3 टीवी 14,499 रुपये में खरीद के लिए उपलब्ध है, जबकि इसकी MRP 29,999 रुपये है। इस तरह टीवी पर 52 प्रतिशत की छूट मिल रही है और आप सीधे 15,500 रुपये बचा सकते हैं। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त डिस्काउंट और कैशबैक का लाभ भी मिल सकता है।

मूल कीमत

Visio World QLED TV पर मिल रहे ऑफर्स को देखें, तो इस 43 इंच स्मार्ट टीवी को Amazon पर 14,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी मूल कीमत 29,999 रुपये है।

क्रेडिट कार्ड

वहीं SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर 1000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। वहीं, Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 434 रुपये तक का कैशबैक Amazon Pay बैलेंस के रूप में मिल सकता है।

EMI पर खरीदारी

इसके अलावा, Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट EMI के जरिए 377.99 रुपये तक की ब्याज बचत का विकल्प है। EMI पर खरीदारी करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत 510 रुपये प्रति माह से होती है। इन अतिरिक्त ऑफर्स का लाभ पात्रता और लागू शर्तों पर निर्भर करेगा।

स्पेसिफिकेशंस

इसमें 43 इंच की QLED स्क्रीन दी गई है। इसका रिजॉल्यूशन FHD यानी 1920 x 1080 पिक्सल है और यह 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है।

फीचर्स

टीवी में IPE Technology, True Display, Quantum Lucent और Cinema Zoom जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, यह स्क्रीन 1.67 करोड़ रंगों को सपोर्ट करती है। इसके अलावा, HDR10 का सपोर्ट भी मिलता है।

स्क्रीन मिररिंग का सपोर्ट

यह टीवी Android TV पर काम करता है और इसमें क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। यूजर्स इस पर Prime Video, YouTube, ZEE5, Plex और YuppTV जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें Miracast और स्क्रीन मिररिंग का सपोर्ट भी है, जिससे मोबाइल की स्क्रीन को टीवी पर दिखाया जा सकता है।