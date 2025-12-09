आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस लगाने लगे तरह-तरह के कयास

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। भारत के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन (Former India all-rounder Ravichandran Ashwin) ने अपने ऑफिशियल X पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Bollywood actress Sunny Leone ) की एक तस्वीर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर फैंस को हैरान कर दिया। मंगलवार को, इस अनुभवी क्रिकेटर ने दो तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया, जिसमें एक तरफ सनी लियोनी ( Sunny Leone ) की तस्वीर थी, जबकि दूसरी तरफ चेन्नई की साधु स्ट्रीट का नज़ारा था। अश्विन की पोस्ट ने कुछ फैंस को हैरान कर दिया, वहीं कुछ लोग 37 साल के अश्विन की लेटेस्ट एक्टिविटी के पीछे का लॉजिक समझने में कामयाब रहे।

बता दें, अश्विन का पोस्ट तमिलनाडु के ऑल-राउंडर सनी संधू (Tamil Nadu all-rounder Sunny Sandhu) के लिए एक मज़ेदार शाउटआउट था, जिन्होंने हाल ही में चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना T20 डेब्यू किया है। सोमवार को, संधू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में मैच जिताने वाला कैमियो किया। तमिलनाडु के लिए अपना दूसरा मैच खेलते हुए, सनी ने सिर्फ 9 गेंदों पर 30 रन बनाए और साई सुदर्शन (55 गेंदों पर 101*) के साथ 37 रनों की अहम पार्टनरशिप की, जिससे उनकी टीम को जीत दिलाने में मदद मिली।

जैसा कि फैंस ने बताया, अश्विन का पोस्ट 22 साल के अनकैप्ड ऑल-राउंडर के लिए एक शाउटआउट था। सनी संधू ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया है, और अश्विन की पोस्ट के बाद इस ऑलराउंडर की डिमांड बढ़ सकती है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। मैच में पहले, जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया ने 183 रन के टारगेट का पीछा करते हुए TN को 29 रन पर 3 विकेट गंवाने पर मजबूर कर दिया था, और साई सुदर्शन को अकेले दम पर टीम को बचाने का काम सौंपा गया था।

जब पार्टनर नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने 28 गेंदों में तेज़ अर्धशतक बनाया, और अपने खास फ्लिक, पुल, कट और ड्राइव से गेंद को चारों तरफ मारा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का लीग स्टेज सोमवार को खत्म हो गया, जिसमें टीमों ने सुपर लीग में अपनी जगह पक्की कर ली। मुंबई और आंध्र ने ग्रुप A से, हैदराबाद और मध्य प्रदेश ने ग्रुप B से, पंजाब और हरियाणा ने ग्रुप C से, और राजस्थान और झारखंड ने ग्रुप D से जगह बनाई। अब उन्हें चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, और जो टीमें उन ग्रुप में टॉप पर रहेंगी, वे 18 दिसंबर को पुणे में फाइनल खेलेंगी।

