रागिनी एमएमएस की अभिनेत्री करिश्मा शर्मा चलती ट्रेन से गिरी, सिर में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती

मुंबई। प्यार का पंचनामा और रागिनी एमएमएस रिट्रन्स फिल्म से मशहूर हुई अभिनेत्री करिश्मा शर्मा चलती ट्रेन से नीचे गिर ​गई। उनकी सिर में गंभीर चोट आई है और इलाज के उन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेत्री शूट चर्च गेट जाना था। वह लोकर ट्रेन से सफर कर रही थी। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल प्लेटफार्म पर गिर गई। अभिनेत्री ने इसकी जानकारी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर दिया है।

अभिनेत्री करिश्मा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा की उन्हे एक शूट के लिए जाना था, जिसमें उन्हे साड़ी पहनना था। इस कारण वह साड़ी पहन कर अपने दोस्तों के साथ चर्च गेट जाने के लिए निकली थी। सभी दोस्तों लोकल ट्रेन से चर्च गेट चलने की बात कही। इस पर वह अपने दोस्तो के साथ नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंची गई, लेकिन उनके प्लेटफार्म पर पहुंचते ही ट्रेन चल दी। किसी तरह अभिनेत्री भागते हुए ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन उनके दोस्त ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। इस पर अभिनेत्री घबरा गई और उन्होने चलती ट्रेन से कूदने का फैसला किया, लेकिन तब तक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। वह जैसे ही ट्रेन से कूदी उनकी साड़ी पैरों में फंस गई और वह सिर और पीठ के बल प्लेटफार्म पर गिर गई। अभिनेत्री करिश्मा शर्मा ने बताया कि गिरने के कारण सिर और पीठ में गंभीर चोट आई है और शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी है। इस समय वह अस्पताल में भर्ती है, जहां डाक्टरों ने सिर की चोट की गंभीरता को देखते हुए एमआरआई कराने की सलाह दी है। अस्पताल में वह इस समय डाक्टरों की निगरानी में है।

अभिनेत्री के परिजनों और दोस्तो ने जताया दुख

अभिनेत्री करिश्मा शर्मा के परिजनों और दोस्तों ने हादसे पर दुख जताया है। करिश्मा के एक करीबी दोस्त ने इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश लिखते हुए बताया कि हादसे के बाद करिश्मा को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि करिश्मा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। प्लेटफार्म से उठाते वक्त होश नहीं था और हमें वह जमीन पर गिरी हुई थी।